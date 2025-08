Marvel ha enseñado el nuevo traje de Spider-man porque es lo único que puede hacer para seguir enganchando a un público que ya no es incondicional

La situación de Marvel empieza a parecerse cada vez más a la de un rey, rodeado por varios incendios, insistiendo desde su trono en que todo va bien. De sus últimas cinco películas, tan solo una de ellas ('Deadpool y Lobezno') se puede considerar un éxito, mientras que 'The Marvels', 'Thunderbolts' y, previsiblemente, 'Los 4 Fantásticos', se han quedado a medio gas y dejarán a deber en su primer pase por la taquilla. En medio de todo este embrollo, como si no pasara nada, Tom Holland ha presentado su nuevo traje como Spider-man, y tiene todo el sentido del mundo.

Hay que ver, Marvel

Spider-man es el gran valor seguro de Marvel ahora mismo, perdida entre nuevos superhéroes que no terminan de encontrar su público y a los que no han sabido explotar lo suficiente, como Shang-Chi, Ms Marvel o Los 4 Fantásticos. Ninguna de sus películas en el UCM ha bajado de los 880 millones de dólares en taquilla, y 'No Way Home' sigue siendo la tercera película más exitosa de su historia, solo por detrás de 'Infinity War' y 'Endgame'. Cuando todo parece quemarse a su alrededor, el paso lógico es decir "No os preocupéis, todo sigue igual, dentro de un año tendremos a vuestro héroe favorito" y prometer un futuro idílico.

Los seguidores han estado todo el fin de semana hablando sobre el traje, las telarañas y las referencias a los cómics, pero personalmente creo que lo realmente importante aquí es que Marvel, por primera vez y al igual que hizo con el baile de sillas de 'Vengadores: Doomsday', se ha dado cuenta de que no vale con su nombre para seguir encumbrada a las alturas: tiene que prometer que el futuro va a ser brillante para alejar nuestros ojos de un presente que dista mucho de serlo. Su gran esperanza para 2025 no ha podido hacer frente a 'Superman' ni a otros muchos blockbusters del verano, cayendo en la taquilla americana un 66% de un fin de semana a otro, y probablemente estén pensando que la única manera de salir de este atolladero es volver a lo básico.

Para alivio de Disney y Marvel, la estrategia parece que funciona: las redes sociales se han volcado para hablar de los cinco segundos de Tom Holland en pantalla. Tranquilizar ensalzando el pasado y prometiendo un retorno a la norma, el último clavo ardiendo al que la empresa puede sujetarse antes de caer por su propio peso. No es raro que la gente quiera más de lo mismo. Desde siempre, los seguidores de los cómics han querido pocas novedades, como aquella vez que Peter Parker tuvo que volver a ser Spider-man tras retirarse porque los lectores no aceptaban a Ben Reilly. Deberían haberlo sabido.

Los Mehgadores

Hace dos años, nadie en todo el mundo dudaría de que las dos nuevas entregas de 'Vengadores' fueran a romper con la taquilla en 2026 y 2027. Sin embargo, viendo los pobres resultados en taquilla de una Marvel deslucida, que tan solo sobrevive a base de su propio legado (que es lo que, en el fondo, son 'Deadpool y Lobezno' y 'Guardianes de la Galaxia vol.3'), personalmente empiezo a dudar que superen los 1000 millones en taquilla. ¿Cómo, si las nuevas caras visibles, más allá de los personajes legado que quedan, como Thor y Spider-man, son héroes que no han terminado de interesar demasiado?

Solo queda una solución para salirse con la suya, y solo les va a valer para esta entrega de 'Vengadores': tirar del pasado, que vuelva Chris Evans, que Robert Downey Jr se ponga el traje de Iron Man una vez más, aunque sea en un futuro distópico. Y a partir de aquí, si quieren seguir en el candelero, hacer los experimentos con gaseosa. Kevin Feige ya ha anunciado que Iron Man y el Capitán América tendrán otras caras, los X-Men (que llevarán, por entonces, al menos ocho años sin tener película propia) volverán en toda su gloria y veremos secuelas de todo lo que ha funcionado, dejando a un lado, al menos a priori, a los personajes menores. Cuando se solucionen los problemas, ya veremos.

En cualquier otro momento, anunciar un traje nuevo de Spider-man podría resultar absurdo. Ahora, es lo único a lo que Marvel puede aferrarse para seguir ganándose el favor de un público general que hace tiempo que no quiere bailar a su son. Por supuesto, hacen falta muchas más cosas para que la saga continúe ad finitum: que la gente se quite la idea de que saldrá en streaming muy poco tiempo después, que se deje de hablar de "cansancio superheroico", que dejemos de tener la sensación de que todo lo que ha ocurrido después de 'Endgame' es una mera postdata. Tras unos años trastabillando, el espíritu de la maravilla ha vuelto a Marvel. Ahora solo falta que también lo hagan los espectadores.

