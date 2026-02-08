"Es un homenaje muy bonito". La serie más longeva de la televisión española vuelve temporalmente por su 25 aniversario

Apenas han pasado tres años desde que acabó 'Cuéntame como pasó', pero el equipo ha encontrado una forma de traerla de vuelta. La serie de los Alcántara finalizaba el 29 de noviembre de 2023 tras más de 400 episodios. Habiendo acompañado a los españoles durante más tiempo que ninguna otra ficción patria y creando una gran conexión con sus personajes.

Habrá otra oportunidad de volver a las vidas de la familia. Como revelaba la actriz Ana Duato en declaraciones a Vanitatis, será este año cuando vuelva a reunirse en la pequeña pantalla con su compañero Imanol Arias en un regreso que servirá de homenaje por el 25 aniversario. La primera emisión de la serie sucedió el 13 de septiembre de 2001.

La forma en la que lo mencionaba es tan casual que no daba lugar a dar detalles concretos al respecto, como fechas o reparto completo, pero sí anticipa que al menos supondrá el regreso de Antonio y Merche durante dos capítulos. "Yo creo que es un homenaje muy bonito, para los espectadores lo primero y para todos nosotros".

Tampoco queda claro el enfoque narrativo, la última vez que vimos a los Alcántara el reparto al completo estaba muy orgulloso del trabajo realizado y de haber cerrado la serie como correspondía, por lo que parece claro que tocará hacer algún truquito al estilo elipsis temporal para narrar una nueva historia autocontenida en dos episodios.

Las vueltas nostálgicas televisivas se están haciendo cada vez más populares también en España. Este año hemos tenido el estreno de 'Aída y vuelta', un astuto giro meta a su clásica fórmula. Tampoco hay que descartar que esto sea en parte una forma de dejar con buen sabor de boca a los espectadores con las estrellas de la serie. Ya que hace un año Arias y Duato estaban metidos de lleno en el caso Nummaria por fraude fiscal.

