Movistar se queda sin el Mundial de fútbol 2026. Así podremos ver los 104 partidos en televisión

En cuatro meses los futboleros volverán a tener una cita imprescindible con el Mundial 2026. 48 equipos se disputarán la copa en Norteamérica en una edición que enfrentará a más selecciones que nunca y que por primera vez otorga la sede a tres países. Canadá, Estados Unidos y México cederán hasta 16 estadios que albergarán los encuentros entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Por primera vez, no será en Movistar la plataforma que lo emita sino DAZN. El streamer anunciaba haber adquirido los derechos en exclusiva de la competición al completo, y se aliará con Grupo Mediapro para emitir los 104 encuentros tanto en directo como a la carta. En declaraciones oficiales, el CEO de DAZN en España y Portugal Óscar Vilda hablaba del acuerdo como "un gran paso para democratizar el mayor espectáculo deportivo del mundo y hacerlo todavía más accesible para los fans de una forma innovadora y flexible".

Se trata de un golpe sobre la mesa más para una plataforma con una oferta futbolera amplia. Es allí donde podemos ver también LaLiga, La Premier League o la Liga F. A falta de ver en qué suscripción encaja y si esta sube de precio o no, las tarifa futbolera de DAZN está en 19,99 euros al mes, y la tier Premium que incluye todo el deporte son 31,99 al mes. Queda la puerta abierta a si Movistar hace algún tipo de acuerdo que le permita incluir partidos en su programación, pero de momento es DAZN la que se ha ganado el privilegio.

Si bien la propuesta resulta apetecible para los más futboleros que no quieran perderse ni un solo encuentro, los que solo quieran seguir el recorrido de España en la competición no tienen que pasar por caja. RTVE ya acordó en su momento los derechos para su emisión en abierto de todos los partidos de la selección, del partido inaugural y de los partidos más importantes de la recta final, como los octavos y cuartos de final, las dos semifinales o la misma final.

