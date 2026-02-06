Los exhibidores de EE.UU. intentan boicotear la venta de Warner a Netflix: "Los resultados serán económica y culturalmente catastróficos"

Como es comprensible, el anuncio de la compra de Warner Bros. por parte de Netflix encendió todas las alarmas de los exhibidores cinematográficos. Que una plataforma de streaming adquiera uno de los grandes estudios del momento se antoja como un paso más para el hundimiento de las salas de cine frente a un consumo doméstico cada día más en auge, y esto ha propiciado que Cinema United manifieste su preocupación frente al subcomité antimonopolio del Senado estadounidense.

Preocupación extendida

El pasado martes, la organización presentó un testimonio escrito de seis páginas en el que tilda de "catastrófico" un potencial escenario en el que la operación comercial termina llegando a buen puerto sin la intervención de los organismos reguladores, augurando ventanas más breves, menores ingresos y, en consecuencia, un menor número de salas en activo.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Si Netflix logra adquirir Warner Bros., los resultados serán económica y culturalmente catastróficos: menos salas de cine, ventanas más cortas, menos ingresos, menos empleos en la industria del entretenimiento a nivel nacional y global, y menos películas para que los consumidores puedan ver en los cines.

A pesar de que Ted Sarandos dejó caer que su intención era mantener las ventanas de exhibición tradicionales en unos 45 días antes de su desembarco en PVOD, no hay fe en que sus palabras lleguen a cumplirse, ya que esto se traduciría en el estreno lanzamiento en streaming unos 90 o 100 días después, lo cual va en contra del modelo de negocio de la Gran N, que, como señala Cinema United, tendría un control casi absoluto.

Estamos profundamente preocupados por que esta adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix tenga un impacto negativo directo e irreversible sobre los cines de todo el mundo. Una adquisición de este tipo consolidará aún más el control de la producción y distribución de películas en manos de una única plataforma global de streaming dominante, en un mercado que ya está altamente concentrado. El impacto no solo lo sentirán los propietarios de salas, sino también los aficionados al cine y los negocios de su entorno en comunidades de todos los tamaños.

Para CU, la clave de todo es tener una cadena de producción que responda a la demanda del consumidor, y la tendencia vuelve a aproximarse a los niveles prepandemia.

La clave para que la industria en su conjunto tenga éxito es contar con una cadena de producción diversa, sólida y constante que responda a la demanda del consumidor. El número de películas producidas para exhibición en salas está regresando lentamente a niveles previos a 2019. Sin embargo, ese crecimiento se ve amenazado por una mayor consolidación. En el mejor de los casos, una adquisición de Warner Bros. frenará el crecimiento que hemos visto en los últimos cuatro años. De forma más realista, sin embargo, dará lugar a una reducción significativa de los estrenos en cines.

Ahora bien, lo problemático no está intrínsecamente relacionado con Netflix. De hacerse cualquier otro gran estudio con Warner Bros. Discovery, el dolor de cabeza sería similar.

Si Paramount u otro gran estudio acaba desplazando a Netflix como comprador, nuestras preocupaciones no serían menos graves. Una combinación de Paramount y Warner Bros., por ejemplo, consolidaría hasta el 40 % de la taquilla nacional anual en manos de un único estudio dominante.

Veremos cómo termina todo este drama, porque parece estar lejos de cerrarse a corto plazo.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025