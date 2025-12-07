Netflix seguirá estrenando las películas de Warner en cines, pero será mejor no esperar demasiado para ir a verlas. "Es lo que buscan nuestros miembros"

Cuando hace un par de días os conté las claves de la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix —la que, probablemente, sea la operación comercial más importante de la industria audiovisual desde que Disney se hizo con Fox—, quedó en el aire una incógnita de lo más lógica: ¿Qué ocurrirá a partir de ahora con los estrenos en cine de las producciones destinadas a la gran pantalla del estudio adquirido?

En cines, pero no por mucho tiempo

La lógica invitaba a pensar dos cosas concretas, siendo la primera de ellas que la compañía de Ted Sarandos no querría ver el mundo arder al lanzar los largometrajes de WBD directamente a streaming, respetando la exhibición tradicional; algo que el co-CEO, tal y como recogen en Variety, ha confirmado sin dejar espacio a dudas.

"No es que me oponga a las películas en cines. Mi reticencia ha sido principalmente hacia el hecho de las ventanas exclusivas largas, que no creemos que sean adecuadas para el consumidor, pero cuando hablamos de dejar que HBO siga operando, eso incluye su acuerdo cinematográfico con Warner Bros., lo que incluye un ciclo de vida que empieza en cines, lo cual continuaremos apoyando".

Pero, por otra parte, pensar fríamente en la estrategia futura de la Gran N del streaming sugiere al mismo tiempo una reducción drástica de la ventana en salas para llevar a la plataforma cuanto antes las novedades. Parece ser que, quienes defendíamos esta teoría, no estábamos muy equivocados, porque Sarandos ya lo ha dejado caer.

"No vería esto como un cambio en nuestra aproximación a las películas de Netflix o Warner. Creo que, con el paso del tiempo, las ventanas evolucionarán para ser mejores para el consumidor, para poder llegar al público cuando sean más rápidas. Diría que, ahora mismo, deberías contar con que todo está planeado para que todo lo de Warner Bros. siga yendo a los cines a través de Warner Bros., y las películas de Netflix seguirán como están, lo que significa que algunas tendrán un estreno limitado en cines previo. Pero nuestra meta principal es llevar películas exclusivas a nuestros miembros, porque es lo que están buscando".

DC está a salvo (por el momento)

Visto esto, los exhibidores —y todos los que disfrutamos de la experiencia en salas— tenemos una preocupación más en nuestras vidas. Eso sí, quienes puede estar mucho más tranquilos son James Gunn y Peter Safran, quienes, según recoge Bloomberg, han visto ampliados sus contratos como mandamases de DC Studios —recordemos, propiedad de Warner Bros. Discovery— hasta la primavera de 2027, lo cual supone una extensión de varios meses, ya que finalizaba en octubre del próximo 2026.

David Zaslav, CEO de WBD, celebró la existencia de Gunn y Safran de un modo muy poco Zaslav... hasta que pronuncia las palabras "retorno de inversión".

"El trabajo de James y Peter, su visión creativa, es cautivadora y tiene un gran retorno de inversión. No tenemos un contenido narrativo que tenga una mayor variedad que el de DC, y no hay nadie ahora mismo que pueda contar esas historias con la misma imaginación y emoción".

Parece que, de momento, los fans de la Distinguida Competencia podemos respirar con calma, al menos hasta el momento en que tengamos que salir corriendo a toda velocidad para ver las nuevas peripecias de Superman y compañía antes de que de las retiren de las salas de cine.

