La Zona de la Muerte en 'Marshals' tiene un trasfondo real muy inquietante y explica por qué puede ser el lugar ideal para cometer el crimen perfecto

'Marshals: Una historia de Yellowstone' ya ha dejado claro que va a mantener el mismo tono violento y extremo del universo de 'Yellowstone' creado por Taylor Sheridan. En su segundo episodio, Kayce Dutton (Luke Grimes) y su equipo de alguaciles estadounidenses interceptan a dos bandas de traficantes en un lugar conocido como la Zona de la Muerte. Lo curioso es que este escenario no es solo un recurso dramático de la serie, resulta que existe de verdad.

Se trata de una zona remota dentro del Parque Nacional de Yellowstone, concretamente en la parte que pertenece al estado de Idaho, donde durante años se ha señalado la existencia de un extraño vacío legal que, en teoría, podría dificultar el procesamiento de un asesinato. La serie aprovecha este detalle real para construir la trama, conectando además con una de las señas de identidad del universo 'Yellowstone', donde los personajes no dudan en deshacerse de sus enemigos en lugares remotos donde nadie parece mirar.

Un lugar inquietante

La llamada Zona de la Muerte es un área real de unos 80 kilómetros cuadrados dentro de la parte del parque que pertenece a Idaho. El concepto se popularizó gracias al profesor de derecho Brian C. Kalt, que investigaba una curiosidad jurídica relacionada con la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Durante su investigación descubrió que, debido a cómo se organizó la jurisdicción del parque, los delitos cometidos allí deben juzgarse en el distrito federal de Cheyenne, que pertenece al estado de Wyoming.

Ese detalle crea un problema, porque la Sexta Enmienda establece que un acusado tiene derecho a ser juzgado por un jurado compuesto por personas tanto del estado como del distrito donde ocurrió el delito. En el caso de esta zona de Idaho, el jurado debería incluir a residentes de Idaho y del distrito de Wyoming al mismo tiempo. El problema es que nadie vive en esa parte del parque, por lo que sería imposible formar un jurado que cumpla estrictamente con esas condiciones.

Este vacío legal fue descrito por Kalt en su ensayo de 2005 titulado 'El crimen perfecto', donde explicaba cómo, en teoría, ese fallo podría impedir procesar un delito grave que se cometa allí. Desde entonces se ha hablado en varias ocasiones de cerrar este vacío legal, pero el Congreso nunca ha modificado oficialmente la jurisdicción de esa parte del parque, por lo que el problema sigue estando ahí.

En la práctica, sin embargo, es muy improbable que alguien pueda cometer un asesinato allí y quedar impune. Los tribunales probablemente permitirían formar un jurado de otra manera o trasladar el caso a otra jurisdicción. De hecho, cuando un hombre intentó usar esta laguna legal como defensa en 2005 tras matar a un alce dentro del parque, su argumento fue rechazado. Aun así, el misterio jurídico sigue fascinando a juristas y guionistas por igual, lo que explica por qué series como 'Marshals' han decidido aprovechar esta peculiar historia real para incluirla en su narrativa.

