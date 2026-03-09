Una de las obras maestras del thriller coreano es también inseparable de la terrorífica historia real en la que se basa

Se dice que los asesinos siempre vuelven al lugar del crimen, y en 2003 Bong Joon Ho estaba totalmente convencido de esto. Fue entonces cuando estrenó 'Memories of Murder', uno de los thrillers policiacos más potentes del siglo XXI, y un portento directorial en el que el director nos llevó a una pequeña localidad rural en Corea del Sur que estaba viviendo un infierno.

Hace aún más turbulenta a esta historia saber que está inspirada en un caso real, concretamente el de los asesinatos de Hwaseong. Entre 1986 y 1991, nueve mujeres fueron violadas y asesinadas en la provincia de Gyeonggi, resultando en el primer y uno de los más infames casos de asesino en serie del país, y a menudo comparado con el asesino del Zodiaco por el hecho de que su identidad no se descubrió. O al menos, no hasta después de que Bong Joon Ho hiciese la película.

Para Bong la película estaba justificada no solo como estudio de los crímenes, sino como retrato de una Corea que en aquel momento era incapaz de resolver un caso así. Es una cinta que explora la ineficacia del sistema y el sentimiento de impotencia, con la policía completamente desesperada, dando palos de ciego y recurriendo a violencia desmesurada sin lograr nada en el proceso. Incluso si nunca hubiésemos sabido quién era el responsable detrás de los crímenes, su argumento dejaba un poso desolador y una crítica punzante.

Rompiendo la cuarta pared

El detalle más comentado en una cinta llena de grandes momentos es el final. El agente Park, interpretado por Song Kang-ho vuelve años más tarde al lugar donde presenció el crimen original con una intuición. Allí no encuentra otro cadáver ni a su asesino, pero sí a una niña que también pasa por ese camino. Es entonces cuando ella le dice que vio a otro hombre un tiempo atrás también mirando en el mismo sitio, recordando algo que hizo. Cuando Park le pide que describa al hombre ella no puede hacerlo, y se limita a decir que es un hombre ordinario. Park medita sus palabras antes de romper la cuarta pared y lanzar una mirada directa a cámara.

Este final, posiblemente confuso o ambiguo sin mayor contextualización, ha sido desde entonces justificado por Bong en entrevistas. Para el cineasta es una mirada acusatoria directamente dirigida al asesino. El agente Park mira al público, esperando encontrar al verdadero responsable entre ellos. Bong estaba convencido de que fuera quien fuera el responsable, sería lo suficientemente narcisista como para ver la película.

El legado de la película no ha hecho más que engrandecerse desde que se conoció la identidad del verdadero asesino. Lee Choon-jae confesó sus crímenes en 2019, más de una década del estreno de la película y cerrando el único cabo suelto que quedaba en esta cruel historia real. Resultó que el cineasta tenía razón, porque Lee admitió haber visto la película y no sentir nada. Más inquietante aún es el parecido entre el asesino de la película y el que acabaría siendo el verdadero, dándole a la cinta un carácter premonitorio. También se siente así la crítica a la ineficacia del sistema. Si bien Lee acabó en cadena perpetua, lo hizo por haber matado a su cuñada y no por todos aquellos crímenes. Pese a su confesión y las pruebas de ADN, el delito había prescrito para el sistema judicial coreano, estatuto que se eliminó en 2015 pero que no tenían carácter retroactivo.

En Espinof | 'Marty Supreme' está basada en una historia real. La vida de su protagonista fue tan caótica como fascinante

En Espinof | Las 36 mejores películas basadas en hechos reales de la historia