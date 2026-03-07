A este crítico le gustaban todas las películas. El único problema es que el crítico no existía: "Estamos horrorizados"

Los estudios de Hollywood prestan mucha más atención a la opinión de los críticos de cine de lo que muchas personas creen. Tanto es así que hubo una época en la que incluso un estudio como Sony se inventó a un crítico para poder incluir frases laudatorias para algunos de los estrenos producidos y distribuidos por Columbia Pictures. El experto en cuestión se llamaba David Manning y hay que remontarse al verano del año 2000 para conocer su historia.

Un plan aparentemente perfecto

Fue entonces cuando, supuestamente, a un ejecutivo de Sony cuya identidad no ha sido revelada se le ocurrió inventar a David Manning, crítico de cine del periódico The Ridgefield Press. El nombre se lo sacó de un conocido suyo, mientras que eligió esa pequeña publicación porque el ejecutivo en cuestión se había criado en esa pequeña localidad del estado de Connecticut.

Todo estaba calculado y la primera película en verse afectada por ello fue 'El patriota' ('The Patriot'), con Mel Gibson, estrenada en Estados Unidos el 30 de junio del año 2000.

La jugada le salió bien, nadie lo descubrió, y decidió seguir utilizando a Manning para promocionar títulos como 'El hombre sin sombra' ('Hollow Man'), 'Límite vertical' ('Vertical Limit'), 'Los malditos: Vampiros del desierto' ('The Forsaken'), 'Destino de caballero' ('A Knight's Tale') o 'Estoy hecho un animal' ('The Animal'). Parecía que nadie iba a darse cuenta de lo sucedido, pero la cosa cambió el 1 de junio de 2001.

"Fue una decisión increíblemente estúpida"

El periodista John Horn llevaba tiempo trabajando en un artículo sobre las prácticas de algunos estudios de invitar con todos los gastos pagados a críticos de publicaciones muy pequeñas, para que valorasen algunos de sus próximos lanzamientos. Normalmente de ahí salían citas suficientes para destacarlas como si fueran poco menos que la segunda venida de Cristo, pero ese artículo llevó a Horn a contactar con The Ridgefield Press para poder hablar con el tal Manning, y fue entonces cuando se descubrió la verdad.

Desde The Ridgefield Press avisaron a Horn de que ese David Manning no existía, lo cual llevó a Horn a publicar un artículo en Newsweek destapando la mala práctica realizada por Sony. Desde la compañía no dudaron en reconocerlo, achacándolo a la decisión en solitario de un único ejecutivo y emitiendo el siguiente comunicado:

"Fue una decisión increíblemente estúpida y estamos horrorizados. Estamos investigándolo y tomaremos las medidas necesarias."

El escándalo saltó coincidiendo con el estreno de 'Estoy hecho un animal', por lo que rápidamente hubo que hacer cambios en la campaña promocional de la comedia con Rob Schneider. Sin embargo, algunos llegaron a lanzarse con la frase de Manning destacada en lo más alto del cartel: "Los productores de 'Un papá genial' han entregado otro triunfo". A fin de cuentas, si puedes elegir qué destacar, siempre será mejor la que puedas diseñar a tu gusto.

Los problemas no tardaron en acumulársele a Sony, ya que apenas unos días después salió a la luz que el estudio había usado a algunos empleados haciéndose pasar por espectadores de 'El patriota', con el objetivo de realizar spots televisivos y recomendarla; en esos anuncios se definía como la película perfecta para una cita. Sony reconoció haber hecho algo similar meses después con 'Snatch: Cerdos y diamantes' de Guy Ritchie, señalando que se había cambiado al equipo de marketing y que prácticas así habían quedado ya desterradas para siempre.

Sony no tardó en retirar los carteles con las citas falsas e insistió en que fue una decisión tomada en solitario por ese ejecutivo anónimo al que culparon de todo; no obstante, el estudio se resistió a admitir más responsabilidades, justificándose en la libertad de expresión. Pero eso no les funcionó ya que varios espectadores demandaron a la compañía por estafa, al considerar que habían pagado por ver películas recomendadas con comentarios falsos.

Como era de esperar, Sony intentó que se anulase la decisión que la justicia tomó en su contra. No lo logró aunque de forma ajustada ya que uno de los tres magistrados de la Corte de Apelación de California sí dictó a su favor, apuntando que era "el caso más frívolo" de su carrera y que las frases del supuesto crítico David Manning no engañarían realmente a ningún espectador.

Finalmente, en Sony decidieron llegar a un acuerdo extrajudicial en agosto de 2005. A cambio de no asumir ningún tipo de responsabilidad, el estudio aceptaba pagar 5 dólares a quienes hubiesen visto algunos de los seis títulos en cuestión, hasta alcanzar una cantidad máxima de 1,5 millones de dólares. Además, en el caso de que no se llegase a esa cantidad, la cifra restante se donaría a obras de caridad.

De esta forma quedó zanjado el increíble caso de David Manning. Imagino que no soy el único que agradecería saber cómo fue posible que ese ejecutivo anónimo de Sony sintiera la necesidad de inventarse a un crítico de cine y cómo logró salirse con la suya tanto tiempo. Me temo que nunca sabremos toda la verdad aunque está claro que hay una buena historia para una película o una miniserie.

