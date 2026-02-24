Ni tráiler, ni críticas, ni alfombra roja: Santiago Segura no quiere que nadie vea 'Torrente Presidente' antes del estreno

Que Santiago Segura es un maestro haciendo marketing de guerrilla es innegable: cuando estrena una película, no queda plató de España sin visitar, todos ellos con la camiseta de turno con el título, ya sea 'Padre no hay más que uno 5', '¡A todo tren!' o, como es el caso ahora, 'Torrente Presidente'. La sexta entrega del personaje, que llevaba en barbecho desde 2014, se estrenará el 13 de marzo... Y ya está. Eso, y que Taburete ha hecho la canción principal, con frases como "Con paguitas y pensiones se ganan las elecciones". Esto es todo lo que sabremos y veremos hasta su estreno. Sí, de verdad.

La película más esperada de Dani Güiza

Si estabas esperando las críticas profesionales o siquiera el tráiler para decidir si vas a ir a ver lo nuevo del policía, Segura ha cerrado la posibilidad, porque no quiere que absolutamente nadie filtre un solo detalle de la trama. Tan seguro está de que solo necesita el nombre "Torrente" para triunfar que los pases para prensa se harán, de manera inédita, cuatro días después del estreno, y tanto el tráiler como el póster aparecerán a posteriori. Vamos, que si eres de los más rápidos disfrutarás de una experiencia totalmente inédita y sin spoilers de ningún tipo. Un lujo estos días.

Según afirmó segura en Twitter, "Ese primer fin de semana, del 13 de marzo, es para los fans de la saga. Creo que son ellos los que se merecen ver esta película en primer lugar. Los que llevan años esperando, los que confían en que se lo van a pasar en grande con las nuevas burradas del personaje". La estrategia de marketing está clara: ir a arrasar en ese primer fin de semana sin que nadie pueda sacarle punta ni crear debate en críticas, vídeos de influencers o redes sociales. La duda es saber si le funcionará sacar la película fuera de los cauces habituales, sin una sola imagen (en el anuncio tan solo aparecen letras blancas sobreimpresas en fondo negro) ni entrevistas. ¿Movimiento magistral o exceso de confianza?

Por supuesto, Segura lo ha vendido como devoción al fan: "Ese fin de semana verán la película sin que nadie se la cuente previamente, sin que les destripen cada cameo y les adelanten cada chiste. Comprarán ahora sus entradas, elegirán su cine, su sala y su fila favorita, sus acompañantes ideales y se prepararán para este festival de Torrentismo que se viene". El "amiguete" ha aclarado después que para él no es una "descortesía" hacia los críticos, sino una "deferencia" hacia los fans. Una cosa está clara: ellos van a llenar los cines el primer fin de semana y será un éxito de taquilla, ni que sea por el morbo.

Al fin y al cabo, ¿realmente necesitamos ver un anuncio o una crítica de 'Torrente Presidente' (o la inevitable 'Padre no hay más que uno 6') para saber si es nuestro tipo de película y cómo nos vamos a sentir viéndola? Normalmente, cuando las productoras y distribuidoras se niegan a hacer pases de prensa previos, es porque saben que la cosa no hay por dónde cogerla, pero en el caso de 'Torrente Presidente' se ha utilizado como mera herramienta de marketing: Segura se ha dejado la portería vacía para meter un gol asegurando que así democratiza el cine y pone en primera fila a los fans. Ni siquiera importa si la película es buena o mala: es una manera más de que hablemos de ella, y lo está consiguiendo.

Si tiene éxito, la gran duda es qué harán otros grandes estrenos que saben que tienen grandes posibilidades de ser vapuleados tanto por la crítica como por redes sociales. ¿Imaginas una película de Marvel sin críticas previas ni tan siquiera tráilers para "preservar el derecho del fan" a no comerse spoilers? Segura lleva siendo mejor trilero y vendedor que cineasta desde hace mucho tiempo, pero también es innegable que es un genio del marketing: sin una sola imagen, nos tiene a todos bailando. Tiene su mérito.

