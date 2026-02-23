Los premios BAFTA quedan empañados por un episodio de insultos racistas que la BBC decidió no censurar de la emisión. Sí lo hizo con un "Free Palestine"

Ni una sola ceremonia de entrega de premios sin su polémica correspondiente. En el caso de los recién repartidos BAFTA la controversia no ha llegado a través de la lista de ganadores, sino de una situación de lo más incómoda en la que un insulto racista proferido involuntariamente en repetidas ocasiones por una persona con síndrome de Tourette se ha juntado con una decisión de lo más desafortunada por parte de la cadena BBC.

Censura selectiva

Los hechos tuvieron lugar durante la entrega de los BAFTA Film Awards celebrada el pasado domingo y emitida con un retardo de dos horas respecto a su grabación, y encuentran en su epicentro a John Davidson, un activista con síndrome de Tourette que, a su vez, sirvió de objeto de estudio en el largometraje 'I Swear', que ganó un par de estatuillas a lo largo de la ceremonia.

Davidson, invitado por la organización a formar parte del público del evento, repitió en varios momentos de la gala un insulto racista dirigido a personas negras que no fueron editados antes de la emisión o de la publicación del programa en el servicio de streaming gratuito iPlayer de BBC. Según informa Variety, otro momento de la ceremonia en el que el realizador Akinola Davies Jr. aceptó su BAFTA con un "Free Palestine" sí fue suprimido del metraje por la cadena.

Tal como cuentan en The Hollywood Reporter, Davidson "fue presentado por un encargado y los asistentes fueron informados de que 'John tiene síndrome de Tourette, así que, por favor, tengan en cuenta de que pueden escuchar ruidos o movimientos involuntarios durante la ceremonia' mientras se les informaba sobre las normas de conducta durante la gala". En ese momento, también se informó a los presentadores de los tics de Davidson.

Entre "¡Gillipolleces!", "¡Calla la puta boca!" y otros exabruptos, el activista profirió el mencionado insulto dirigido, entre otros, a Michael B. Jordan y Delroy Lindo mientras presentaban un galardón tratando de no inmutarse y, según palabras de Lindro, "haciendo lo que tenían que hacer" al continuar con su tarea. No obstante, la pareja no fue la única relacionada con 'Los pecadores' afectada por el incidente.

La diseñadora de producción Hannah Beachler, que ganó el BAFTA en su categoría por su trabajo en la cinta de Ryan Coogler, también recibió otro de los insultos, compartiendo a posteriori en X esta reflexión sobre lo ocurrido:

Sigo intentando escribir sobre lo que ocurrió en los BAFTA y no puedo encontrar las palabras. La situación es casi imposible, pero ocurrió tres veces esa noche, y una de las tres veces fue dirigido hacia mí de camino a la cena después del show. Y una tercera vez a una mujer negra. Entiendo y sé a la perfección que es una situación imposible. Sé que debemos manejar esto con elegancia y seguir adelante. Pero lo que hace la situación peor fue la disculpa de "Si alguien se ha ofendido" al final del show. Por supuesto que nos ofendimos, pero nuestra frecuencia, nuestra vibración espiritual está a un nivel más alto de lo que ocurrió. No soy de piedra, esto no me ha rebotado, pero existo por encima de ello. No puede restarle valor a lo que soy como artista.

Por su parte, BBC ha emitido la siguiente disculpa en la que no se hace mención alguna a los otros fragmentos editados de la gala.

Algunos espectadores puede que hayan escuchado lenguaje fuerte y ofensivo durante la entrega de los premios BAFTA. Esto surge de tics verbales involuntarios asociados con el síndrome de Tourette y, tal y como se explicó durante la ceremonia, no fue intencionado. Pedimos disculpas de que esto no fuese editado antes de la emisión y será eliminado de la versión el BBC iPlayer.

