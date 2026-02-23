Ya sabemos quién ganará los Óscar con toda probabilidad después de los premios BAFTA. No es 'Marty Supreme', que ha tenido el mayor fracaso de la historia

Ya están todas las cartas encima de la mesa para la gala de los Óscar este próximo 15 de marzo. Aunque los BAFTA no siempre concuerdan en mejor película con el premio gordo (el año pasado, por ejemplo, 'Cónclave' fue la ganadora y en 2022 fue el turno de 'Sin novedad en el frente'), en esta edición todos los indicadores apuntan a 'Una batalla tras otra'. Cuando ganas el Globo de Oro, el Critics' Choice y el BAFTA, poner cualquier otra película en tu quiniela sería una auténtica temeridad.

Un premio tras otro

La que es probable que no tenga la misma suerte que la película de Paul Thomas Anderson es 'Marty Supreme', que esta noche acaba de conseguir un récord en los BAFTA. Concretamente, uno negativo: la película más nominada que se ha ido de vacío en toda la historia de los premios. Once nominaciones, ningún acierto, algo que tan solo han conseguido otras dos películas en la historia: 'Mujeres enamoradas' y 'Descubriendo Nunca Jamás'.

Ni siquiera Timothée Chalamet, que está en dura pugna por la estatuílla, consiguió el premio: sorprendentemente, se lo arrebató Robert Aramayo por 'Incontrolable (I swear)', que en España podremos ver el 10 de abril en cines. La película en cuestión, por cierto, también ganó mejor casting, sobrepasando al resto de contendientes.

En total, 'Una batalla tras otra' se ha llevado 6 premios (película, director, actor de reparto para Sean Penn, guion adaptado, fotografía y edición), seguida de 'Frankenstein' y 'Los pecadores' con 3, en una photo finish que bien podría ser la de los Óscar. De hecho, los BAFTA han servido, entre otras cosas, para reavivar la carrera por el premio a mejor actriz, que hasta ahora se daba por hecho que sería para Rose Byrne por 'Si pudiera, te daría una patada' pero a la que le ha salido competición: Jessie Buckley por 'Hamnet'.

Por cierto, además de 'Marty Supreme', el otro gran perdedor de la noche ha sido nuestro Oliver Laxe, que se marcha de la ceremonia sin que 'Sirát' se lleve el premio a mejor película de habla no inglesa (en este caso ha sido 'Valor Sentimental' la que se la llevado el gato al agua). No os creáis ciertas narrativas victoriosas, porque es algo que tiene muy pocas posibilidades de ocurrir. Os dejo con los ganadores, que os van a venir de perlas para armar vuestra quiniela. Yo personalmente no apostaría contra Amy Madigan o Teyana Taylor en actriz secundaria, eso sí. No nos dejemos llevar por la euforia.

Mejor película: 'Una batalla tras otra'

Mejor director: Paul Thomas Anderson ('Una batalla tras otra')

Mejor actor: Robert Aramayo ('Incontrolable')

Mejor actriz: Jessie Buckley ('Hamnet')

Mejor actor de reparto: Sean Penn ('Una batalla tras otra')

Mejor actriz de reparto: Wunmi Mosaku ('Los pecadores')

Mejor guion original: 'Los pecadores'

Mejor guion adaptado: 'Una batalla tras otra'

Mejor película animada: 'Zootrópolis 2'

Mejor documental: 'Mr. Nobody contra Putin'

Mejor película de habla no inglesa: 'Valor sentimental'

Mejor casting: 'Incontrolable'

Mejor fotografía: 'Una batalla tras otra'

Mejor vestuario: 'Frankenstein'

Mejor edición: 'Una batalla tras otra'

Mejor maquillaje y peluquería: 'Frankenstein'

Mejor banda sonora: 'Los pecadores'

Mejor diseño de producción: 'Frankenstein'

Mejor sonido: 'F1'

Mejores efectos especiales: 'Avatar: Fuego y ceniza'

Mejor película británica: 'Hamnet'

Mejor debut por un director, guionista o productor británico: 'My father's shadow'

Mejor cortometraje de animación británico: 'Two black boys in paradise'

Mejor cortometraje británico: 'This is Endometriosis'

Mejor película familiar: 'Boong'

Estrella en ascenso: Robert Aramayo

