La conexión entre Twilight Zone y la feria de tu pueblo. Así es la atracción itinerante que lleva años imitando a Disney World

Hay quienes viajan para ir en busca de las atracciones y hay quienes prefieren que las atracciones vengan a ellos. Cada año, ciudades y localidades españolas disfrutan de su época de ferias. Santiago, Málaga, Badajoz, Granada o Madrid se llenan de puestos de comida, tómbolas, norias o montañas rusas itinerantes.

Estas ciudades tienen además algo en común. Todas han tenido en algún momento Mystery Hotel. Una atracción itinerante en forma de imponente edificio de unos 30 metros de altura que esconde una caída libre en su interior. Su tamaño es suficiente para resultar llamativo a los amantes de la adrenalina, como también lo son las promesas de una experiencia en 4D, 3D o Realidad Virtual (diferentes iteraciones han tenido varias tecnologías) con un par de sorpresas extra. Durante la subida se proyecta una película, y al llegar arriba desciende por sorpresa.

Tower of Terror en Disney World

Como quien no quiere la cosa, esta atracción de feria está ofreciendo una experiencia Disneyland en miniatura. Se trata de una imitación de bajo presupuesto de The Twilight Zone Tower of Terror, una de las atracciones más emblemáticas de la marca americana y que se vio por primera vez en 1994 dentro de Disney's Hollywood Studios en Disney World. Desde entonces otras localizaciones Disney han apostado por reversionarla, como Disneyland Paris o Tokyo DisneySea, esta última dándole una ambientación original fuera de la serie de ciencia ficción.

La versión de Disney World se mantiene la más querida. Los visitantes se sumergen en la ambientación desde la cola, entrando en un decrépito hotel de época antes de sentarse en los asientos del vehículo. La atracción anticipa la gran caída con otras filigranas. En su subida muestra diferentes habitaciones llenas de efectos holográficos y prácticos, y por los altavoces se escucha la mítica entradilla de la serie. A mitad de subida la atracción da un giro al desplazarse horizontalmente por la sala, antes de llegar a otra zona de caída que supone el clímax.

Si bien imita el mecanismo básico, en cuanto a ambientación Mystery Hotel apuesta por algo diferente y un tanto nebuloso. Comienza contando una historietilla sobre un hotel maldito y su ascensor defectuoso, pero en el interior proyecta una película sobre faraones y dinosaurios que no encaja demasiado. Antes de la caída replica otro truco de Tower of Terror, romper la ilusión momentáneamente abriendo una ventana en el edificio desde la que se ve una panorámica de las vistas desde la feria.

¿Y cómo es la experiencia? Pues depende un poco de a quién le preguntes. La atracción lleva más de una década siendo una de las mayores curiosidades de las ferias locales y las comparaciones son un arma de doble filo. El canal norteamericano Theme Park Crazy la puso a la cabeza de la lista de atracciones más bizarras del mundo, admirando la audacia de copiar uno de los grandes clásicos de la industria en un formato tan modesto. Opiniones locales no han sido tan positivas, con visitantes decepcionados por la baja calidad de su narrativa, una integración pobre de la tecnología y un mecanismo de caída sencillo que, eso sí, supone un buen chute de adrenalina momentáneo.

