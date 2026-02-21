Las 10 mejores películas argentinas de todos los tiempos y dónde verlas en streaming en 2026

El cine argentino suele emerger cuando le vienen mal dadas, sobreviviendo a menudo a la falta de apoyos o incluso abandono a pesar del evidente talento que posee a nivel de intérpretes (muchos muy conocidos en terreno español por sus saltos frecuentes a nuestra cinematografía) y cineastas. En un momento donde las instituciones son hasta casi hostiles con su cultura, puede venirse una respuesta contundente y rica.

No cambia que hemos visto una gran colección de ejemplos de gran cine surgido de Argentina a lo largo de los años. Desde cineastas de culto hasta obras de alcance internacional gracias a estrellas como Ricardo Darín, estas 10 películas son de lo mejor que nos ha dado el país durante este siglo y ha servido junto a sus series para que lo tengamos en consideración a nivel cinematográfico.

‘Nueve reinas’ (2000)

Dirección: Fabián Bielinsky. Reparto: Gastón Pauls, Ricardo Darín, Leticia Brédice, Tomás Fonzi, Ignasi Abadal.

Películas como esta fomentaron una curiosidad por lo argentino sustentado en un carácter canalla que podría haber sido muy hija de su tiempo. Pero no, ‘Nueve reinas’ posee todavía una energía especial gracias a su carácter callejero que reinterpreta cine como el de Walter Hill con costumbrismo y humor local. Su odisea urbana sigue teniendo un ritmo increíble.

Ver en acontra+ y en Movistar+ | La crítica en Espinof

‘La ciénaga’ (2001)

Dirección: Lucrecia Martel. Reparto: Mercedes Morán, Graciela Borges, Martín Adjemián, Leonora Balcarce, Silvia Baylé.

Cómo filmar la humedad y cómo filmar las fracturas más internas. ‘La ciénaga’ es un ejemplo extraordinario de cómo hacerlo mientras conecta ambos conceptos. Lucrecia Martel hace un ejercicio formal magnífico y novedoso que exhibe política sin simplificar y la coloca como un referente del cine de autor.

Ver en Filmin y en MUBI

‘Diarios de motocicleta’ (2004)

Dirección: Walter Salles. Reparto: Gael García Bernal, Rodrigo de la Serna, Mía Maestro, Mercedes Morán.

Walter Salles traspasó fronteras tras conseguir aclamación internacional, embarcándose en una co-producción multinacional para narrar a un personaje profundamente argentino como el joven Che Guevara. En su identidad fluida (nunca indefinida del todo), consigue una road movie espléndida para hacer una transformación de personaje profunda.

Ver en acontra+ y gratis en Runtime y en Tivify

‘La Antena’ (2007)

Dirección: Esteban Sapir. Reparto: Valeria Bertuccelli, Alejandro Urdapilleta, Julieta Cardinali, Florencia Raggi, Rafael Ferro.

Uno de los trabajos más experimentales y asombrosos del cine argentino, que desde el surrealismo y la emoción crea un increíble tratado sobre la comunicación. Una conexión directa con los orígenes mudos del cine, bebiendo tanto del clásico cine francés como de la experimentación soviética o el expresionismo para crear un artefacto sin igual.

Ver en MUBI | La crítica en Espinof

‘El secreto de sus ojos’ (2009)

Dirección: Juan José Campanella. Reparto: Ricardo Darín, Soledad Vilamil, Guillermo Francella, Pablo Rago, Javier Godino.

Un apasionante fenómeno que ganó el Oscar y para muchos es la mejor película argentina de todos los tiempos. También muy cápsula del tiempo en el que salió, aunque sus formas melodramáticas retrotraigan con acierto la emoción de los dramas clásicos en blanco y negro. Increíblemente efectiva dentro de sus encorsetamientos clasicistas, con un plano secuencia en un campo de futbol que, citando al maestro Coco Basile, es para cerrar el estadio porque los genios hacen eso.

Ver en Amazon Prime Video, en HBO Max, en Movistar+ y en Netflix | La crítica en Espinof

‘Relatos salvajes’ (2014)

Dirección: Damián Szifrón. Reparto: Ricardo Darín, Darío Grandinetti, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas, Julieta Zylberberg.

Antología de la locura colectiva y el abrazo del caos. Damián Szifrón cuenta con un reparto grandioso y varias historias sueltas para elaborar un mosaico asombroso lleno de humor negro además de análisis social con colmillo afilado. Una comedia punzante que nunca pierde pulso ni efectividad.

La crítica en Espinof

‘El Ángel’ (2018)

Dirección: Luis Ortega. Reparto: Lorenzo Ferro, Chino Darín, Cecilia Roth, Daniel Fanego, Mercedes Morán.

Una película criminal llena de atmósfera singular gracias a su cruce de referencias dispares entre el thriller y el melodrama. Luis Ortega hace un irreverente retrato de Carlos Robledo Puch que le sirve para observar el mal y también el contexto en el que se mueve. Lo hace empleando ese sarcasmo tan venenoso como delicioso que se destila en el país, y también con todo un descubrimiento en Lorenzo Ferro.

Ver en HBO Max | La crítica en Espinof

‘Los sonámbulos’ (2019)

Dirección: Paula Hernández. Reparto: Érica Rivas, Ornella D’Elía, Daniel Hendler, Luis Ziembrowski, Rafael Federman.

Paciente, meticulosa y profundamente angustiada de forma silenciosa, ‘Los sonámbulos’ es una experiencia especial en cómo aborda los núcleos familiares. La puesta en escena elegante de Paula Hernández va enturbiando progresivamente las tensiones hasta crear algo increíblemente siniestro donde se cuestionan roles establecidos.

‘Argentina 1985’ (2022)

Dirección: Santiago Mitre. Reparto: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Norman Briski.

Película clásica hasta la médula para relatar uno de los episodios fundamentales de la historia de la democracia argentina. Ni un elemento clave del cine de juicios sin tocar, dándole toque propio a través de su humor bien trazado y un puntual momento donde la ficción se diluye y empieza a parecer documental. Una película que se gana la épica y la emoción a la que aspira.

Ver en Amazon Prime Video | La crítica en Espinof

‘Los delincuentes’ (2023)

Dirección: Rodrigo Moreno. Reparto: Esteban Bigliardi, Daniel Elías, Laura Paredes, Sergio Hernández, Germán de Silva.

Decididamente rara hasta el tuetano, pero probablemente llevaría a Bresson a estar orgulloso. La película de atracos de Rodrigo Moreno coge las formas post-modernas para ir a martillazos con las convenciones, elaborando algo irreverente e inconformista que te testará como espectador pero te va a atrapar en cuanto entres en su juego.

Ver en Filmin

