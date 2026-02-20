'The Pitt' acaba de dar la bienvenida al MVP de la temporada 1. Y su llegada corrige un agujero de guion de la serie

Estamos a punto de pasar el ecuador del turno de la temporada 2 de 'The Pitt' y en el recién emitido episodio 7 de la serie médica de HBO Max ya se nos avisa que están pasando cosas en Pittsburgh en lo que esperan en el servicio de urgencias una oleada de pacientes derivados de otros sitios. Por cierto, spoilers ligeros a partir de aquí.

Si bien todavía no sabemos exactamente qué ocurrirá para llenar el último acto de esta segunda tanda, a pesar de que el episodio nos avisa de un ciberataque, ha sido la reaparición de uno de los mejores personajes de la temporada 1 lo que puede ponernos en alerta.

En un momento, entre los heridos graves que llegan al servicio de urgencias llega un agente de la ley con una herida de bala en el cuello. Acompañándole y asistiéndole no encontramos nada menos que al doctor Jack Abbot (Shawn Hatosy), uniformado con el camuflaje de los SWAT. Resulta que en sus ratos libres, el médico acompaña a la fuerza de élite en escenarios peligrosos.

Doctor SWAT

Una aparición que, si bien esperada porque ya sabíamos que estaba en la temporada, sirve también para explicar un agujero de guion que nos dejó la temporada anterior. Si recordamos, el doctor del turno de noche de urgencias y veterano de guerra aparecía para sorpresa de muchos cuando empiezan a llegar los heridos del tiroteo del festival.

Él explicó en ese momento que había escuchado de la tragedia por el escáner policial pero el por qué estaba escuchando se dejó sin aclarar. Hablando para Decider a propósito de su regreso, fue el propio Shawn Hatosy quien conectó los puntos de este agujero de guion:

«Está en un equipo de SWAT. Ellos lleva a un médico con ellos a menudo en caso de que algo vaya mal y normalmente llevan a alguien entrenado en ambos mundos. Así que Abbot encaja perfectamente. Es lo que hace en sus días libres. Es la razón por la que escucha escáneres policiales.»

Por otro lado, Hatosy también habla, en esta ocasión para Collider, cómo la aparición de Abbot también va a servir como catalizador "psicológico" para los dos jefes de urgencias. Ya hemos visto cómo va a tener una conversación con la doctora Al-Hashimi, pero también tiene una pendiente con Robby:

«La última vez que vimos a Abbot, estaba en el tejado con Robby, convenciéndole de que se alejase del borde. Dice al final de la temporada que "mi terapeuta dice que encuentro confort en la oscuridad". Intenta decirle a Robby que quizá debería hablar con un terapeuta, así que creo que en lo que llegamos a la temporada 2, vamos a estar pendientes de eso para asegurarnos de que el trabajo no le esté pasando demasiada factura a Robby.»

En Espinof | Las mejores series de la historia

En Espinof | Esta fantástica miniserie médica solo tiene 7 episodios y puedes maratonearla en streaming