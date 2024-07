Esta fantástica miniserie médica solo tiene 7 episodios y puedes maratonearla en streaming

Con series tan quilométricas como 'Anatomía de Grey' o 'Urgencias' podría parecer que las historias médicas necesitan muchos capítulos para desarrollarse... y no necesariamente. 'Esto te va a doler' es una estupenda miniserie ambientada en un hospital y la podéis ver en Movistar Plus+.

Sí que duele, sí

Adam Kay es un médico del ala de ginecología y obstetricia que tiene que hacer frente día a día al estrés que conlleva su profesión: turnos interminables, pacientes que no se lo ponen fácil, correr de aquí para allá con cada emergencia y tomar decisiones que pueden costarle la vida a alguien.

'Esto te va a doler' ('This is going to hurt', 2022) es una miniserie creada por el propio Adam Kay, basada en el libro autobiográfico en que contó su experiencia como médico en un hospital público británico. Es una coproducción entre la BBC y AMC, y tiene 7 episodios de unos 45 minutos de duración.

En la serie no solo seguimos a Adam (Ben Whishaw) y los malabares que tiene que hacer para lidiar con su vida privada y profesional, sino que también a Shruti (Ambika Mod), una estudiante en prácticas que se enfrenta por primera vez al trabajo de campo y a los entresijos de ser médico.

Lo mejor de esta estupenda historia es, precisamente, que la acción siempre está al servicio de los personajes. Si la parte episódica de las series de médicos os terminaba cansando, aquí no hay hueco para que se dilate la acción metiendo tramas por meter, ya que todos los casos sirven para hablarnos de los dos personajes principales.

El más importante es Adam, y es realmente interesante la forma en que lo desarrollan. Estamos acostumbradas a los típicos personajes excéntricos cuyas faltadas se disculpan porque "son genios" y "saben lo que hacen", y aquí nos presentan al protagonista en todos sus matices.

Sí, es bueno en lo que hace y no podemos sino conectar con su punto de vista cuando hace uso de la ironía, porque en muchos casos tiene razón. Sin embargo, también muestra cómo su sarcasmo indiscriminado puede llegar a herir a personas que no lo merecen, y el arma de doble filo que puede ser esa seguridad en sí mismo porque, si estás seguro de que todo lo vas a hacer bien, peor va a ser el golpe cuando metas la pata.

Además, el guion tampoco cae en la tentación de hacer de él un mártir. Es cierto que el sistema y las condiciones en las que trabaja tienen muchas deficiencias, pero él muchas veces acaba siendo su peor enemigo y su torpeza con las relaciones sociales hace que muchas veces prefiera seguir haciendo horas en el trabajo antes que enfrentarse al mundo real.

Es imposible no empatizar con Shruti

Y para mostrar mejor esto tenemos a Shruti, que a menudo se tiene que comer sus lindezas sin motivo. Si bien la novata no es que tenga idealizado el trabajo de médico, sí está empezando a sufrir los estragos de el estrés y la frustración que conlleva ejercer cada día, incluso cuando todo sale aparentemente bien.

El tratamiento de estos personajes lo vemos en clave de comedia dramática, ya que la historia tiene sus momentos dramáticos e incluso de tensión, pero vienen aderezados con sus dosis de humor negro, con escenas en las que la situación es tan tragicómica que no puedes sino reír para aliviar la tensión.

Por otra parte, también tenemos alguna que otra ruptura de la cuarta pared, pero es algo esporádico (no es 'Fleabag', vaya) y sirve para que en momentos concretos Adam explique directamente al espectador y con cierta mala baba qué está pasando en términos médicos.

'Esto te va a doler' es una fantástica miniserie británica que muestra de manera realista el día a día de estos médicos, sin dejar de ser una historia de personajes, con un protagonista imperfecto que va dando tumbos y no siempre toma la mejor decisión.

