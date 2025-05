A 'The Chosen' le da igual que sepamos cómo acaba. Conectamos con la serie porque va más allá de la fe religiosa

Partiendo de unos orígenes muy humildes y teniendo que empezar su rodaje basándose en la confianza de los espectadores, 'The Chosen' se ha convertido en toda una hazaña del mundo de la televisión.

Solo por esta razón ya es una serie a reivindicar, pero es que además resulta que también es una ficción realmente entretenida y un proyecto interesante al que puede acercarse cualquier tipo de espectador. Incluyendo aquellos que estén más alejados de la fe o que se definirían como agnósticos o ateos.

La serie que narra la vida y obra de Jesucristo se ha ganado a pulso el lugar que ocupa a día de hoy como una gran producción televisiva y aunque esté especialmente dirigida a la comunidad cristiana, su creador y el director de los episodios Dallas Jenkins ha contado que está pensada para todo el mundo.

De hecho, en uno de los debates en directo de los capítulos que se recopila en Facebook, recordó cómo había impactado la ficción en el amigo de uno de los espectadores que, aunque se declara ateo, ha reconocido disfrutar de la serie.

"Un amigo mío que era ateo ha empezado a ver 'The Chosen'. Es uno de esos ateos incondicionales a los que les gusta trollear [burlarse de los cristianos]... Me dijo que ahora está viendo la serie en maratón y que ayer se vio toda la primera temporada 1. Y me contó que es la mejor producción cristiana que se ha hecho jamás. Siempre le ha interesado la religión de una manera más intelectual y le gusta hacer muchos chistes sobre religión. Así que no estoy seguro de lo que pasará, pero nunca se sabe. Podría plantar una semilla".

El secreto de un éxito global

En realidad, este ejemplo nos puede ayudar a explicar que 'The Chosen' no nació con el único propósito de ser una serie para el público más religioso, sino que su intención siempre fue acercar los textos bíblicos a las personas. Y puede que la clave de su éxito esté ahí, porque todo aquel que se acerca a verla termina quedándose sea cual sea su fe o si no es creyente porque, en definitiva, sigue siendo igualmente entretenida.

Además, el secreto también puede estar relacionado en cierto modo con la visión que la serie da sobre sus protagonistas, dejando que el realismo empape lo que vemos. Esto ayuda a eliminar distancia con aquellos que han crecido distanciados de Jesucristo o de la fe porque lo vinculaban con la culpa o porque veían su figura como inalcanzable.

Sabemos cómo acaba, pero el viaje merece la pena

Otra de las razones por las que 'The Chosen' es una serie muy disfrutable para todos es por cómo muestra a un protagonista que acepta a todos los que se acercan a él, incluso a aquellos que son más reacios a sus palabras o que han cometido errores en el pasado.

Alguien que sí que se corresponde realmente con la figura de Jesucristo, que lejos de hacernos sentir culpables, tenía el propósito de liberarnos y hacernos sentir bien.

Por otro lado, 'The Chosen' también incluye momentos y escenas memorables, y muchos personajes con los que se puede empatizar por la humanidad y vulnerabilidad que transmiten.

Porque aunque ya sepamos que el protagonista muera al final -y resucite después-, no deja de ser una historia que nos puede inspirar y que nos invita a ser partícipes de un mensaje muy bonito. El cual puede emocionarnos mucho si estamos vinculados a la fe, pero también llegarnos al alma por cómo se está contando.

