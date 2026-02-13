Al Pacino se arrepiente tanto de esta película que donó todo su sueldo a organizaciones benéficas: "Al menos el dinero sirvió para algo bueno"

Al Pacino es un actor legendario que ha protagonizado una gran cantidad de películas inolvidables. Sin embargo, hay una que es una espinita clavada para él y que no forma parte de esa etapa en la que empezó a aceptar trabajo solamente por dinero. De hecho, quería alejarse tanto de ella que llegó a donar todo su sueldo a organizaciones benéficos. El título en cuestión es 'A la caza'.

Estrenada en 1980, 'A la caza' fue una película controvertida desde mucho antes de su estreno, pues la comunidad gay de Nueva York protestó en su contra. Pacino defendió entonces la película señalando que "nunca querría hacer nada que perjudicara a la comunidad gay", pero una cosa es lo que hizo en público y otra en privado.

Así se enmendó Al Pacino por 'A la caza'

El propio Pacino reconoció muchos años después en sus memorias publicadas en 2024 que 'A la caza' era una película explotadora y que intentó distanciarse de ella incluso cuando el rodaje aún estaba en marcha. ¿Cómo lo hizo? Negándose a hacer entrevistas, por lo que los productores le rogaron que hiciese al menos algunos comentarios para que pareciese que no repudiaba la película.

En sus memorias, Pacino admite que acabó aceptando su petición porque "me habían pagado mucho dinero y no iba a simplemente a abandonarles. Pero quería irme a un lugar lejos de esa locura. Ya había tenido suficiente". Por ello, no se posicionó en contra, pero de forma discreta hizo algo a modo de compensación por lo sucedido:

Nunca acepté el sueldo de 'A la caza'. cogí el dinero —y era mucho— y lo deposité en un fondo fiduciario irrevocable, lo que significa que una vez que lo di, no había vuelta atrás.

Ese fondo se distribuyó entre varias organizaciones benéficas y fue generando intereses durante dos décadas. No obstante, él se negó por completo a que eso se hiciera público, ya que no quería que pareciera que era una farsa publicitaria y no un gesto honesto y sincero.

El veterano actor confiesa que "solo quería que saliera algo positivo de toda esa experiencia" y señala que "No sé si me tranquilizó la conciencia, pero al menos el dinero sirvió para algo bueno".

'A la caza' llegó a los cines de Estados Unidos el 15 de febrero de 1980 y lo cierto es que tampoco funcionó mal en la taquilla norteamericana, ya que recaudó 19,8 millones de dólares frente a un coste de 11 millones. Eso sí, las críticas fueron mayoritariamente negativas, aunque es justo destacar que su valoración entre la prensa especializada y el público ha ido mejorando con el paso de los años.

