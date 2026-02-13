Uno de los animes más complejos y subiditos de Netflix prepara su regreso tras 2 años esperando su desenlace, y promete ser de traca

Netflix ha pillado el turbo este año con sus estrenos de anime y tenemos una parrilla muy interesante por delante en cuanto a regresos de series de gran calibre. Solamente esta primavera regresan a la plataforma 'Dorohedoro', que estrena nuevos capítulos tras seis años de espera, y también 'JoJo's Bizarre Adventure' con la séptima parte de la historia, 'Steel Ball Run'.

Otro zambombazo para la lista

Ahora se ha sumado otro anime esperadísimo a la parrilla: 'Beastars', que estrenó la primera parte de su tercera temporada en 2024 y desde entonces nos tenía en vilo con el final de la serie.

Por suerte parece que el drama animal de 'Beastars' no se alargará mucho más y con esta última tanda de capítulos ya llegamos al desenlace oficial de la historia. Y además, como ha confirmado Netflix desde sus redes sociales, lo tenemos a la vuelta de la esquina: el próximo 7 de marzo.

En los últimos años 'Beastars' ha perdido algo de fuelle por las largas esperas entre temporadas, pero lo cierto es que es uno de los animes más psicológicamente complejos que podemos encontrar en la plataforma. Aunque para muchos al principio era una especie de 'Zootrópolis' más oscura, pronto demostró ser un thriller lleno de cuestiones morales y psicológicas las que los protagonistas se replanteaban su sociedad.

La cosa se ha ido liando cada vez más y ya la temporada anterior vino bien intensa, así que este último tramo promete ser de traca y el cartel promocional de Netflix promete llegar a enfrentamientos que ya eran inevitables. Y una vez termine el anime de 'Beastars' quizás tengamos por delante una adaptación del spin-off 'Beast Complex', también de la autora Paru Itagaki, aunque habrá que esperar a ver qué pasa.

'Beastars' gira en torno a Legoshi, un lobo bastante introvertido que trata de evitar llamar la atención. Entonces conoce a Haru, una coneja que también va a su escuela. Los carnívoros y herbívoros no se mezclan, pero Legoshi empieza a desarrollar una obsesión por Haru y no está muy seguro de si quiere comérsela o iniciar una relación sexual con ella.

