"Me robé a mí mismo el privilegio de gozarlo de verdad", Ryan Coogler lamenta no poder disfrutar más de una estrella con la que trabajó

A veces, incluso quienes están en la cumbre de la industria del cine tienen sus propios demonios internos y reflexiones sinceras que no son de dominio público hasta que se abren en una entrevista. Eso es justo lo que ha ocurrido con Ryan Coogler, el director detrás de algunas de las películas más taquilleras y queridas de los últimos años dentro del cine de súper héroes, que ha hablado sin tapujos sobre una experiencia personal que le marcó profundamente.

En una conversación para The Hollywood Reporter, Coogler se sinceró sobre cómo, durante el rodaje de un proyecto tan importante como 'Black Panther', se dejó llevar por la ansiedad y el síndrome del impostor al trabajar con un actor al que admiraba muchísimo: Chadwick Boseman.

En sus propias palabras, llegó a pensar que no era merecedor del talento con el que estaba colaborando, lo que le llevó a "robarse a sí mismo el privilegio de gozarlo de verdad" y disfrutar del proceso creativo junto a él.

La relación entre Coogler y Boseman trascendió lo profesional. Boseman no era solo el protagonista de un éxito del universo de Marvel sino también alguien con una ética de trabajo brutal y una presencia que, según el director, hacía que cada toma fuera impecable.

El problema fue que Coogler, absorbido por la presión y por sus propias inseguridades, no se permitió apreciar realmente estas aportaciones en el momento; en lugar de eso, se centró en sus dudas y en si sería capaz de estar a la altura.

La cosa se volvió aún más dolorosa cuando Boseman falleció en 2020 tras una batalla privada contra el cáncer. La muerte del actor sacudió no solo al público, sino también al equipo creativo, y obligó a Coogler a replantearse muchas cosas tanto a nivel personal como profesional.

"Voy a aprender las lecciones de Chad el resto de mi vida, hermano", continúa con una sonrisa, mientras su voz se apaga. "Eso incluye todo esto. Tengo que ver lo bueno de las cosas, ver su valor, y no dejar que el síndrome del impostor, la culpa o la negatividad me roben momentos con mi elenco, a quien amo, o con la gente que quiere decir: '¡Bien hecho!'".

En la entrevista, el director admitió que, al mirar atrás, se arrepiente de no haber valorado más cada momento con Boseman, y que perder esa oportunidad ha sido una lección vital sobre cómo equilibrar la exigencia con saber apreciar lo que sucede a tu alrededor.

Foto de shoppeblack.us

En Espinof | James Cameron escondió en 'Titanic' un homenaje clásico a una actriz legendaria en una frase que casi nadie notó

En Espinof | Antes el cine exigía atención. Ahora parece conformarse con no ser apagado, y los estudiantes del gremio son parte del problema



