"Adoraba ese guion". El director de 'Black Panther: Wakanda Forever' explica cómo era la película de Marvel antes de la muerte de Chadwick Boseman

Ya ha pasado un lustro desde que tuvimos que dar una de las noticias más tristes e inesperadas relacionadas con la industria del cine reciente: la muerte de Chadwick Boseman a los 43 años de edad. Un fallecimiento que nos cogió a todos por sorpresa, incluyendo a una Marvel Studios con la que había trabajado codo con codo para dar vida a Black Panther, el superhéroe wakandiano que debutó en la gran pantalla de la mano de Ryan Coogler.

La 'Wakanda Forever' que no pudo ser

El impacto de su adiós, además de a lo estrictamente emocional, terminó afectando a lo creativo, ya que tanto el cineasta como el estudio tenían previsto que T'Challa —este es el nombre de pila de su personaje— volviese a la carga en la secuela de 'Black Panther', titulada 'Wakanda Forever', que terminó girando en torno a Shuri, la nueva portadora del manto de la Pantera Negra.

Ahora, en una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, Coogler ha dado detalles sobre cómo era la 'Wakanda Forever' original que debería haber capitaneado Boseman, y que tenía un ritual wakandiano como el eje central de una aventura paternofilial de lo más interesante.

"Lo más importante de este guion era una cosa llamada el Ritual de los 8 en el que un príncipe, cuando cumple 8 años, debe pasar 8 días en la selva con su padre. La regla para esos 8 días es que el príncipe puede preguntar cualquier cosa a su padre y él debe responder. Durante esos 8 días, Namor ataca, y [T'Challa] debe lidiar con alguien que es tremendamente peligroso pero, por culpa del ritual, su hijo tiene que estar pegado a él todo el tiempo o violarían este ritual que nunca se ha roto".

Desgraciadamente, tal y como apunta el director, "la vida es como es", y tuvo que descartar el libreto tras la amarga despedida de su amigo y compañero.

"Chadwick lo hubiese clavado, pero la vida es como es... Adoraba ese guion. Me volqué mucho en esa versión de la película porque sentí que había tenido la oportunidad de conocer a Chadwick como actor. Le había exigido mucho en la primera 'Panther', pero me di cuenta de que solo estaba rascando la superficie. Era una versión de 180 páginas".

Antes de dejarnos, Boseman pudo culminar la Saga del Infinito con 'Vengadores: Inifnity War' y 'Vengadores: Endgame' y culminar su carrera con un tríptico de lo más interesante: 'La madre del blues', 'Da 5 Bloods: Hermanos de armas' y, mi favorita de las tres, 'Manhattan sin salida', un thriller urbano de la vieja escuela que ayuda a recordar el gran actor que perdimos.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025



