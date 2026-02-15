Netflix cancela una de sus mejores series de ciencia ficción pese a haberla renovado porque "no la vio suficiente gente"

Que Netflix cancele una serie es un peligro al que todos nos enfrentamos a la hora de dar una oportunidad a alguno de sus estrenos, pero lo realmente doloroso es cuando la cancela pese a que antes la había renovado. Ya son varios casos a lo largo de su historia y ahora tenemos un nuevo ejemplo, pues ya es oficial que no tendremos temporada 2 de 'Terminator Zero'.

La serie basada en la franquicia ideada por James Cameron y Gale Anne Hurd se estrenó en Netflix el 29 de febrero de 2024 y recibió muy buenas críticas, hasta el punto de que marca un 87% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Suficiente para saber que se trata de una de las mejores series de ciencia ficción de la plataforma según la prensa especializada.

El creador de 'Terminator Zero' explica su cancelación

Ahí es verdad que sus audiencias fueron muy pobres, ya que ni siquiera llegó a aparecer en algún top 10 semanal de audiencias de Netflix. Sin embargo, poco después se supo que había sido renovada por una temporada 2, y desde entonces prácticamente nada habíamos vuelto a saber sobre ella. Eso ha cambiado ahora, pues su creador Mattson Tomlin ha confirmado su cancelación.

Tomlin ha anunciado este punto a través de su cuenta de twitter que "la recepción de la crítica y el público fue fantástica, pero al final no la vio suficiente gente. Me hubiera encantado seguir con la Guerra del Futuro que tenía planeada en las temporadas 2 y 3, pero también estoy muy contento con lo contenida que se siente". Todo apunta a que ahí está el motivo de ser renovada solamente para cancelarla más tarde.

De hecho, Netflix decidió no seguir adelante con ella, pero le ofreció la posibilidad de darle un cierre a la historia, algo que él rechazó: "Me ofrecieron hacer dos o tres episodios más para cerrar la historia, pero lo rechacé. Sentí que la historia que quería contar era mucho más larga, y el final de la primera temporada dejó las cosas bien encaminadas".

Para rematarlo, muestra su agradecimiento a la plataforma y vuelve a insistir en el motivo de su cancelación: "Netflix fue un gran apoyo para la serie y me dio una enorme libertad creativa para hacer lo que quería. Buenos socios. La serie era cara y requería mucho tiempo. La única forma en que podían justificarlo era si el público la veía, y simplemente no lo hizo".

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025