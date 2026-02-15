Todavía hay gente que no entiende que necesitamos las salas de cine por un motivo que va más allá de cómo cada uno prefiera ver las películas

Un debate muy común durante los últimos años es hasta qué punto resultan fundamentales las salas de cine para el futuro del séptimo arte. El principal se debe a que algunos argumentan que no merece la pena, que ya tienen un sistema de cine en casa que no tiene nada que envidiar a cualquier sala de su ciudad.

A mí eso es algo que no me convence, pero tampoco quiero acudir a los argumentos más habituales para defender el pagar por verla en pantalla grande, porque a favor de la experiencia cinematográfica se ha escrito ya mucho. Sin embargo, hay un tema cada vez más evidente que creo que todavía mucha gente no entiende: el cambio radical que habría en las películas que se hacen si todo naciera con la idea de lanzarse en streaming.

La importancia de la forma de hacer las películas

Lo primero que me gustaría recordar son unas recientes declaraciones de Matt Damon confirmando que en Netflix se hacen películas con la idea de que la gente va a verlas prestando al menos la mitad de su atención al móvil. Eso cambia totalmente la forma de abordarlas y es un modelo que poco a poco va ganando peso.

Es ahí donde entra el factor de que el motivo indiscutible por el que necesitamos los cines es para que eso no suceda. ¿De qué me sirve que sea facilísimo ver películas si directamente no me gusta el tipo de películas que se hacen? Por supuesto que habrá siempre alguna excepción -la propia Netflix compra también películas una vez ya hechas, como la arrolladora 'Las guerreras K-Pop'-, pero esto no deja de ser una tendencia que va a más.

Para la primera prueba hay que remontarse a la casi desaparición del cine de presupuesto medio en Hollywood. Hay distintos motivos que lo explican, pero de nuevo Damon arrojó algo de luz al respecto cuando aclaró que el hundimiento de las ventas en formato físico causaron un daño irreparable a ese tipo de cine. Ya era muy difícil rentabilizarlas, así que simplemente se dejaron de hacer.

Soy consciente de que ahora habrá quien me enumere varios títulos para negar la mayor, pero serán nuevamente excepciones, sobre todo en lo referente a ese tipo de películas orientadas al público adulto. Se está sacrificando la diversidad por la conveniencia, siendo esa la primera víctima del auge del streaming. Y las pocas aportaciones en esa línea por parte de las plataformas no compensan en ningún caso que ya sea muy raro ver títulos así en tu cine más cercano.

'La odisea'

Ahí es donde entra de lleno el factor de cómo influye la recepción del espectador, porque no vas a hacer igual una película si esperas que el público le vaya a prestar toda su atención que si igual está algo distraído. Ya podría decirse un poco que era algo que afecta a los blockbusters, donde a veces se explican las cosas en varias ocasiones -el propio Christopher Nolan ha sido acusado varias veces de ello en el pasado-, pero la cosa puede salirse de madre si es modelo que simplemente se adopte como norma general.

Un problema con difícil solución

¿Qué alternativas nos queda ante esto? La primera desear que los cines sigan ahí durante mucho tiempo, porque lo contrario sería catastrófico. Hasta Leonardo DiCaprio se preguntó hace poco si las salas podrían estar condenadas a convertirse en una especie de equivalente moderno de los clubs de jazz.

Ahí es verdad que las salas de cine también podrían poner más de su parte para que ver las películas en pantalla grande se sintiera realmente especial para todos. Yo creo que eso aún lo mantiene, pero eso no quita que para muchos cada vez sea algo más limitado al gran evento de la temporada. Y no hay tantos como para que eso sea suficiente para su supervivencia, por no hablar de que así ayudas directamente a que cada vez se haga menos otro tipo de cine.

Por supuesto que siempre habrá gente atrevida que logre sacar películas a contracorriente, pero aceptar su marginación sería un error histórico. Ya lo es eso que se oye a menudo de que solamente se hacen películas que no merecen la pena por parte de gente que simplemente no va a verlas.

¿Puede que sea un problema de falta de curiosidad? A fin de cuentas, si priorizamos lo más cómodo, también queremos dejarnos de riesgos e ir lo seguro. También puede que sea clave el hecho de que a las nuevas generaciones cada vez les cueste más mantenerse concentrados durante mucho tiempo seguido y que simplemente quieran una gratificación rápida como la que puede ofrecer Tiktok.

Lo que tengo claro es que las salas de cine siguen teniendo una importancia capital, porque los cambios son necesarios y en muchos casos inevitables. Pero otras veces supone ir a peor en lugar de a mejor, y en este punto concreto tengo bastante claro que estamos ante uno de esos casos. Que no quiero que acabemos como los humanos de 'Wall-E', la verdad.

