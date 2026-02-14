Tras meses de incertidumbre, 'Good Omens' ya tiene fecha de estreno para su final. La serie de Prime Video regresa dos años después del hundimiento de Neil Gaiman

Después de tres años desde la temporada 2 y todo un terremoto que destruyó la reputación de su creador, Neil Gaiman, desde Prime Video acaban de desvelar la fecha de estreno de 'Good Omens 3', el final de la serie de fantasía protagonizada por David Tenant y Michael Sheen.

Será el miércoles 13 de mayo cuando podremos ver el episodio especial que dará cierre a la serie. Así lo ha desvelado la plataforma a través de un pequeño vídeo que nos lleva por el set de rodaje de la serie en Escocia y nos va acercando hacia la icónica librería de Azirafel.

La secuela maldita

De momento, poco han desvelado sobre la historia que nos encontraremos. Cuando se anunció la tercera temporada, la idea era hacer aquí la secuela planeada pero nunca escrita de la novela de Gaiman y Terry Pratchett y de los que ya hemos conocido algunos personajes y subtramas. La serie, por su parte, ya nos anunció que desde el cielo iban hacia la nueva fase del plan divino: la segunda venida de Cristo.

Claro, todo esto era antes de que todas las acusaciones contra Neil Gaiman hicieran que desde Prime Video replanteasen toda esta tercera temporada y la convirtiesen en una episodio de 90 minutos. Así que queda algo de duda de si condensarán todo eso, o si tirarán por otros derroteros.

En cualquier caso, como fan de la serie (y de la novela) y espero que puedan darle un final digno a 'Good Omens'.

En Espinof | Cómo adaptó Prime Video la novela de Gaiman y Pratchett

En Espinof | Las mejores series de Prime Video en 2025



