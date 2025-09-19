Las 7 mejores series de Prime Video en 2025... hasta ahora

Sí, vale. NO es que se nos haya olvidado por completo sacar el post de las mejores series de Amazon Prime Video este 2025, es que queríamos esperar un poco más y así no malacostumbraros... Nah, así no os engaño. Lo cierto es que nunca es tarde si la lista es buena y el caso es que aquí estamos, presentando nuestras 7 series favoritas que ha estrenado Prime Video este año.

Lo mejor de Amazon en este 2025

Es verdad que, quizás, este año a la plataforma le ha faltado algún que otro megabombazo que acapare todos los titulares y nos tenga tremendamente enganchados, pero aún así nos ha traído estrenos muy interesantes con excelentes comedias ('Su majestad'), notables policíacos nuevos ('Ballard') y algún que otro regreso a la altura de las circunstancias ('Reacher').

Y, sin más, comenzamos.

Ballard

Creada por Michael Alamo y Kendall Sherwood | Reparto: Maggie Q, Courtney Taylor, etc.

La nueva entrega dentro del universo Bosch no decepciona en absoluto y Maggie Q hace un gran papel cargando sobre los hombros el peso de una franquicia que dijo punto y aparte este mismo año con el final de 'Bosch: Legacy'. Una entrada más que bienvenida dentro del género policíaco con un toque algo más ligero pero delicioso igualmente.

Gen V - Temporada 2

Creada por Craig Rosenberg, Evan Goldberg y Eric Kripke | Reparto: Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, etc.

Por si había dudas de si la primera temporada había sido un espejismo llega la temporada 2 y nos convence del todo de que esto es todo un soplo de aire fresco en el universo de 'The Boys'. Divertida, con corazón y lo que es casi más importante en este género: capaz de ser autosuficiente y no necesitar (demasiado) a la serie madre.

Impostura (Overcompensating)

Creada por Benito Skinner | Reparto: Benito Skinner, Wally Baram, Adam DiMarco, etc.

Una de esas sorpresas primaverales vino con esta suerte de "coming of age" que viene a rellenar el enorme hueco dejado por joyitas como 'Yo nunca' o incluso 'La vida sexual de las universitarias'. Y es que el divertido viaje de exploración sexual de un deportista universitario y su intento de aparentar lo que no es nos ha encandilado por completo.

Invencible - Temporada 3 (Invincible)

Creada por Robert Kirkman

Podemos criticar más o menos aspectos como su animación, pero lo cierto es que, temporada a temporada el nivel se mantiene convirtiendo la serie animada en una de las mejores series de superhéroes en emisión. El equipo de Robert Kirkman logra mantener el interés en lo que el foco de la serie va cambiando y propone retos más complejos para nuestro protagonista.

Reacher - Temporada 3

Creada por Nick Santora | Reparto: Alan Ritchson, Maria Sten, Sonya Cassidy, etc

Nueva temporada y nuevo momento de estar disfrutando de una de las mejores series de acción de la actualidad. Y Reacher reparte leches y da lo que promete con una entrega que se separa del esquema de equipo de la temporada 2 para volver un poco al lobo solitario (con aliados). El resultado es fantástico se mire por donde se mire.

La rueda del tiempo - Temporada 3

Creada por Rafe Judkins | Reparto: Rosamund Pike, Madeleine Madden, Josha Stradowski, etc.

Vaya extraño sabor de boca deja que justo en la que probablemente sea su mejor temporada, desde Prime Video hayan decidido cortar el grifo y dejar sin conclusión una de las adaptaciones de la literatura fantástica más ambiciosas que se han visto. Quizás demasiado tarde el equipo gobernado por Rafe Judkins han encontrado el toque perfecto en lo que ya el engranaje iba como la seda.

Su majestad

Creada por Borja Cobeaga y Diego San José | Reparto: Anna Castillo, Ernesto Alterio, etc.

Vaya tándem imparable forman Cobeaga y San José y, para muestra, esta fantástica comedia palaciega. Con su acostumbrado toque dramático y huyendo de lo que podríamos decir esa sátira que muchas veces es intrínseca en el retrato de la monarquía y otras instituciones de la talla, el retrato de la princesa Pilar es de lo mejor de este año.

