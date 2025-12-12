'Street Fighter' estrena su violento y divertidísimo teaser tráiler, imprescindible para los fans de la Super Nintendo

Si eres un millennial y te dicen "cinco duros" hay una gran posibilidad de que lo primero que pienses no sea en la moneda en sí misma, sino en los recreativos. Y más concretamente, en el que nos hizo gastar más dinero de nuestra paga: 'Street Fighter II'. No son pocos los que, a pesar de que ya vayan por la sexta entrega y la saga haya evolucionado, se han quedado anclados en aquella primera secuela. La nueva adaptación de 'Street Fighter', desde luego, lo parece. Y a mucha honra.

You win!

Kitao Sakurai, conocido por su trabajo junto a Eric André, se ha marcado un tráiler repleto de patadas, puñetazos y nostalgia que, por momentos... recuerda bastante a un sketch del propio André. Por supuesto, sale en la película junto a un elenco absolutamente increíble que ayer tomó los Game Awards por sorpresa: Andrew Koji, Noah Centineo, Cody Rhodes, Jason Momoa, 50 Cent o Callina Liang aparecerán representando a los luchadores más míticos de la franquicia que, como podemos ver, llevarán sus looks originales.

Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Blanka, Dhalsin, Mr. Bison, Cammy, Honda... Todos aparecerán en esta película, tratando de quitar el sabor de boca que dejaron las otras dos adaptaciones al cine, la mítica película de 1994 y el desastre de 2009 que servía como precuela de Chun-Li. Esta vez parecen haber dado en el blanco del público objetivo recreando, por ejemplo, la pantalla bonus en la que tenías que destrozar un coche a patada limpia. Buenos tiempos.

'Street Fighter' se estrenará el 16 de octubre del año que viene, y en Capcom están cruzando los dedos para tener el éxito de 'Sonic' o 'Super Mario Bros' y tener carta blanca para seguir adaptando sus franquicias. ¿Alguien dijo "película de Mega Man"? Probablemente no.

