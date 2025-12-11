'La vida fuera' es un biopic brillante en su celebración de la amistad femenina y la libertad. Sin embargo, su narrativa es un desbarajuste con más ganas que resultados

Hay quien se acerca a los biopics tan solo si cuentan la trayectoria vital de su ídolo, esa que conocen de cabo a rabo y que les sirve para criticar el maquillaje con el que la estrella de turno será nominada al Óscar. Por el contrario, también hay quien prefiere acercarse a vidas desconocidas pero apasionantes, o incluso a aquellos que usan la excusa para construir un estilo sobre ella. A lo largo de los años, biopics como 'Weird' o 'American Splendor' han tratado de romper con la anquilosada y repetitiva estructura del género, pero, viendo la reacción de la industria, no se puede decir que hayan tenido éxito.

Hemos vuelto a ver el sol, como dos presos comunes en el tejado de una prisión

'La vida fuera' es el último ejemplo de biopic con buenas ideas (especialmente narrativas y de montaje) que no impacta en el espectador por una absoluta falta de claridad. Al finalizar la película, cualquier espectador no iniciado, como yo mismo, saldrá sin saber por qué teníamos que conocer sí o sí la vida de Goliarda Sapienza, una de las escritoras más reconocidas del mundo tras su muerte en 1996. Dicho de otra manera: tenemos más interés nosotros en saberlo que Mario Martone, su director, en contárnoslo.

Si Martone logra alejarse del biopic convencional es gracias a una narración no lineal, que mezcla distintas etapas de su vida en un cóctel creado a base de remedos y al que le falta, más allá de la simple cosmética, una justificación. Parece que 'La vida fuera' es consciente de sus errores (como el poco interés que suscita, precisamente, su personaje principal) y trata de subsanarlos mediante un montaje más o menos atrevido que, después de la sorpresa inicial, acaba por exponer aún más sus carencias: hay escenas estupendas, pero navegan a la deriva en una mezcla irregular y poco unida.

La película se sostiene, más allá de estas escenas (el final en la estación, la ducha en la tienda, la salida de la cárcel), gracias a la colosal labor de Valeria Golino, que gracias a su actuación es capaz de darle a Sapienza parte de la sutileza que debería estar en un guion más interesado en otorgar carisma a su mejor amiga. En honor a la verdad, es ella, Roberta, interpretada por Matilda De Angelis, quien se come la pantalla en cada aparición gracias a su actitud errática, sus desesperantes gritos y su inevitable autodestrucción permanente. Gracias a ellas dos, 'La vida fuera' gana enteros y nos deja ver que había posibilidades de grandeza tras ese guion mal estructurado.

Me cuenta historias de sus años en la cárcel

Al mismo tiempo, la película de Martone quiere abarcar muchísimo utilizando muy poco esfuerzo. Por más que el director adore a Sapienza, lo cierto es que el guion deja al espectador en la puerta, sin permitir conocerla del todo: sabemos de sus años en la cárcel, su bisexualidad, sus ganas de escribir y publicar, sus problemas de dinero... pero muy poco sobre su personalidad o cómo ha llegado a ninguno de estos momentos de su vida. Evita el tono wikipédico, pero también, de alguna manera, erra al tratar de crear conexiones emocionales entre sus personajes. De hecho, ni siquiera consigue construir una imagen tridimensional de su protagonista.

El director confía -claramente en exceso- en que todos los espectadores conocen de sobra a Sapienza y, por tanto, no necesita dar más explicaciones sobre su estilo literario, sus logros o por qué su legado es importante. Puede que los más lectores queden satisfechos con este biopic, pero, personalmente, salí con la sensación de no haber entrado del todo por no tener hechos los deberes. Eso sí, hay que darle a 'La vida fuera' que, por momentos, parece que va a conseguir todo lo que se propone y a unir todas sus tramas en las distintas líneas temporales: se atisba la genialidad que podría haber sido, y en ese encontronazo hay verdaderas gemas.

En cada momento que la película reivindica la amistad femenina, la audacia, la libertad y la alegría, brilla por sí misma. Y, quizá, si se hubiera centrado tan solo en narrar ese verano de autodescubrimiento y en descubrir su figura al mundo, estaríamos hablando de una película liberadora que diera ganas de investigar más sobre su protagonista. Tristemente, el resultado final es confuso, gris y falto de dirección clara, el esbozo de una biografía que podría haber sido magnífica y se queda en mero batiburrillo.

