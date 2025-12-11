Zendaya y Robert Pattinson protagonizan una retorcida historia de amor en la nueva película producida por Ari Aster

Las bodas siempre han sido un terreno fértil para el caos cinematográfico. Desde los enredos entrañables de 'El padre de la novia' o 'La boda de mi mejor amigo' hasta los excesos descarnados de 'Resacón en Las Vegas', siempre hemos tenido películas centradas en lo que podría pasar si no todo sale según lo previsto.

Sin embargo, todo apunta a que 'The Drama', la nueva película de Kristoffer Borgli -director de 'Dream Scenario' y uno de los cineastas más incómodos del momento- no seguirá ninguno de esos caminos luminosos. A24 reúne a Zendaya y Robert Pattinson para interpretar a una pareja felizmente comprometida cuya semana de bodas se desmorona por un giro inesperado de los acontecimientos.

Una propuesta inquietante

El punto de partida de 'The Drama' es aparentemente inocuo: una pareja comprometida, una boda cercana y una semana destinada a ser perfecta. Sin embargo, Borgli no acostumbra a rodar historias complacientes. Sus trabajos anteriores, como 'Sick of Myself', se recrean en los rincones más repulsivos de la obsesión por la imagen, la validación externa y la autodestrucción emocional. Es lógico asumir que su nueva película no utilizará el escenario nupcial para una comedia ligera, sino para diseccionar cómo se descompone una relación cuando las expectativas sociales chocan contra la realidad más incómoda.

Si a esto le sumamos que la película está producida por Ari Aster y que tanto Zendaya como Robert Pattinson disfrutan interpretando romances retorcidos, queda claro que lo que se avecina es una mirada mucho más oscura, satírica y desestabilizadora de lo que sugiere la premisa.

Esto mismo ya se intuye en el primer tráiler, que evita mostrar abiertamente lo que está por venir. El avance se centra en una escena aparentemente sencilla: la pareja posa con evidente incomodidad mientras practican las fotos de boda. Pero entre los destellos de felicidad pasada aparecen ráfagas frenéticas del gran día, incluyendo al novio con la nariz ensangrentada, lo que sugiere un descenso progresivo e inevitable hacia el desastre. Y aunque suene de fondo 'I Love You Always Forever', su contraste con la tensión creciente solo amplifica la sensación de que algo va muy mal.

Además, la implicación de Ari Aster refuerza aún más la idea de que la película explorará la ansiedad, la ruptura psicológica y la incomodidad como herramientas narrativas.

Finalmente, el tráiler confirma que la película contará con un reparto de apoyo que promete aportar capas extra de tensión y rareza, incluyendo a Mamoudou Athie, Alana Haim y Hailey Gates. En España se estrenará el 29 de mayo de 2026, y todo indica que será una de las propuestas más inquietantes y comentadas del próximo año.

