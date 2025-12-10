Hace 43 años se estrenó el fracaso más colosal de la historia del cine de guerra. Esta película bélica fue elegida el mayor desastre de los 80

Hay una serie de títulos de los que todo el mundo se acuerda cuando se habla de los mayores fracasos de la historia del cine. Sin embargo, hay otros que fueron auténticos desastres que han acabado en un olvido casi absoluto y hoy quiero recuperar uno de ellos, ya que hace 43 años se estrenó el fracaso más colosal de la historia del cine bélico: 'Inchon'.

Esta superproducción de 46 millones de dólares, una auténtica barbaridad para la época, se sitúa en la Guerra de Corea y gira alrededor de la batalla que se considera un antes y un después para esa contienda bélica. Para ellos se centra en la figura del general Douglas Mac Arthur, quien logró pillar por sorpresa a las fuerzas de Corea del Norte gracias a su desembarco en Inchon en 1950.

Increíble pero cierto

Sobre el papel, 'Inchon' era una película destinada a arrasar, pues contaba con un llamativo reparto encabezado por Laurence Olivier en el que también participaban Jacqueline Bisset, Ben Gazzara, Toshiro Mifune o Richard Roundtree, mientras que detrás de las cámaras estaba Terence Young, el encargado de lanzar las aventuras de James Bond en la gran pantalla con 'Agente 007 contra el Dr. No' o 'Desde Rusia con amor'.

Por desgracia, los problemas empezaron bien pronto. Para empezar, el coste inicial de 18 millones de dólares acabó disparándose hasta los 46 que mencionaba antes. Uno de los motivos fue el gran gasto hecho en salarios, pues el propio Olivier, que se llevó para casa 1 millón de dólares por poco más de un mes de rodaje, reconoció en pleno rodaje que esa fue su única motivación para aceptar salir en la película.

Lo más probable es que la película tampoco hubiese podido salir adelante de no ser por intereses económicos para los implicados, ya que uno de sus grandes impulsores fue Sun Myung Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, a menudo llamada también Secta Moon. De hecho, esta organización acabó corriendo con el coste íntegro al no encontrarse otros apoyos. Su plan era hacer llegar su mensaje a la sociedad norteamericana.

También se cometieron errores incomprensibles durante el rodaje, como que un fallo en las comunicaciones hizo que la escena del desembarco en Inchon se rodase de forma desacertada. Eso llevó a que tuvieran que gastar medio millón de dólares más solamente porque los barcos habían girado a la derecha en lugar de a la izquierda. Y otro millón más solamente para volver a rodar la escena del desfile de la victoria de MacArthur. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar.

Batacazo absoluto

Cuando llegó la hora de estrenarla, hasta el propio Young era consciente del desastre que tenía entre manos. De hecho, su premiere mundial tuvo lugar en mayo de 1981, pero su estreno en cines no se produjo hasta septiembre del año siguiente. En ese periodo se habían recortado 35 minutos de su montaje original, pero nada ayudó a aliviar el desastre que estaba a punto de producirse.

'Inchon' fue destrozada sin piedad por la crítica especializada -¡un 0% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes!- y se pegó un tremendo batacazo en taquilla. Apenas logró recaudar 5 millones en Estados Unidos, provocando pérdidas por valor de más de 44 millones. Tal descalabro fue que en 1989 fue elegida por firma de investigación de entretenimiento Baseline como "el mayor desastre en taquilla de la década de los 80".

Además, la película fue totalmente enterrada. Nunca se relanzó en cines o llegó a editarse en vhs, dvd o blu-ray. Sí que se emitió en alguna ocasión por televisión por cable, siendo el motivo por el que todavía tenemos algún tipo de acceso a ella.

