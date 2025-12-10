HOY SE HABLA DE

'Berlín' ya tiene fecha para su regreso. El primer tráiler de la temporada 2 desvela el ambicioso nuevo golpe del mítico ladrón de 'La casa de papel'

La banda de ladrones encabezada por Pedro Alonso plantean su nuevo atraco perfecto

Para que luego no digamos que nos pillan de improvisto, desde Netflix no han querido más para anunciar la fecha de estreno y desvelar el primer tráiler de la temporada 2 de 'Berlín'. Será el 15 de mayo de 2026 cuando podamos ver el nuevo golpe maestro del personaje interpretado por Pedro Alonso y su banda.

Una temporada que viene con cierto cambio de título: 'Berlín y la dama del armiño', mostrando así no solo el aparente objetivo del robo sino, además, un intento de evitar llamarla temporada 2. Y digo aparente porque tal como veremos este robo planificado por Berlín y Damián (Tristan Ulloa) viene con girito. 

Vuelo Berlín - Sevilla

Así lo desvela su sinopsis:

Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza. 
Junto a Alonso y Ulloa, tenemos el regreso de Michelle Jenner, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez. Una banda a la que se unirá Inma Cuesta como Candela. Por otro lado, José Luis García-Pérez y Marta Nieto interpretan a los duques de Málaga.

'Berlín y la dama del armiño' contará con ocho episodios guionizados por Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Junto a ellos el departamento de guion cuenta con David Barrocal (que también dirige), Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve. En la dirección están Albert Pintó, Barrocal y José Manuel Cravioto.

