Kristen Stewart cree que actuar es "poco masculino" y un trabajo "sumiso": "¿Alguna vez has conocido a una actriz de método?"

Uno de los grandes debates por excelencia en Hollywood tiene que ver con cuál es la mejor técnica de interpretación y si utilizar el famoso "método" es lógico o no. Sobre esto mismo compartió su visión Kristen Stewart, comentando cómo Hollywood trata la vulnerabilidad en la interpretación, especialmente cuando se compara esto mismo desde la perspectiva de hombres y mujeres.

Formas de verlo y de interpretar

La actriz y directora de 'La cronología del agua' ha reflexionado en The New York Times sobre la naturaleza "embarazosa" y "poco masculina" de la propia acción de interpretar, calificando el método como un recurso con el que algunos intérpretes intentan protegerse. A partir de ahí, Stewart profundizó en cómo se valora ese mismo tipo de comportamientos dependiendo del género, recuperando anécdotas de figuras como Sean Penn y Marlon Brando y apuntando directamente a una desigualdad arraigada en la forma en que se juzga a actores y actrices cuando se enfrentan a su oficio.

"La interpretación es inherentemente vulnerable y, por lo tanto, bastante vergonzosa y poco masculina", afirmó Stewart, respaldando la idea inicial. Para ella, actuar implica una entrega que difícilmente puede asociarse con la bravuconería y plantea así que la vulnerabilidad, lejos de ser un signo de debilidad, es el núcleo del oficio.

"No hay bravuconería en sugerir que eres portavoz de las ideas de otros. Es inherentemente sumiso. ¿Has oído hablar alguna vez de una actriz que fuera metódica?"

En la conversación surgió la famosa anécdota sobre Marlon Brando pronunciando "Krpton" en 'Superman' (1978), recordada por Sean Penn como una forma del actor de mantener su integridad. Stewart cuestionó ese doble rasero: "Brando suena como un héroe, ¿verdad? Si una mujer hiciera eso, sería diferente".

Stewart también señaló que muchos actores utilizan rituales físicos para escapar del pudor que sienten antes de una escena emocional:

"Si logran salir de su vulnerabilidad y sentirse como un gorila dándose golpes en el pecho antes de llorar ante la cámara, resulta un poco menos vergonzoso. También lo hace parecer un truco de magia, como si fuera tan imposible hacer lo que uno hace que nadie más podría hacerlo".

Para ella, estas dinámicas refuerzan la idea equivocada de que la actuación requiere un tipo de coraje externo, casi performativo, más asociado a lo masculino.

Por último, la actriz insistió en sus sospechas sobre el trato diferente hacia las mujeres en el oficio. "Le pregunté a un compañero actor: ¿Alguna vez has conocido a una actriz de método y que necesitara gritar y hacer algo muy intenso?", relató. La reacción fue inmediata:

"En cuanto dije actriz, la reacción fue: No menciones el elefante en la habitación. Y él respondió: Ay, las actrices están locas".

