'Un lugar para soñar' acaba de arrancar la temporada 7 con tragedia. Para el showrunner de la serie, era una manera "conveniente" de deshacerse de una trama

Algo más de un año después de que la temporada 6 cerrase con un cliffhanger, 'Un lugar para soñar' (Virgin River) acaba de estrenar su séptima parte en Netflix resolviendo a qué se debía el desencajado rostro de Jack. Por supuesto, a partir de aquí spoilers de la serie.

De esta manera, nada más arrancar la temporada 7 descubrimos que lo que había presenciado Jack (Martin Henderson) era el cuerpo sin vida de Calvin (Josh Blacker en la temporada 6). Ha sido disparado y tanto sus criaturas como Charmaine (Lauren Hammersley) se encuentran en paradero desconocido. Un misterio central para esta nueva tanda de 10 episodios.

Muerte a conveniencia

Una muerte cuya víctima, según reconoce Patrick Sean Smith, el showrunner de la serie, fue bastante sopesada. De hecho asegura que estuvo pensando varias opciones de víctimas pero esta es la que mejor funcionaba. Según asegura en TVLine:

«Sabía que alguien había muerto, pero no estaba seguro de exactamente quién hasta que supe a dónde llevaría. Vi el potencial en cuáles eran las diferentes [opciones] pero quería explorar todas las diferentes elecciones para ver cuál funcionaba mejor en la totalidad de la temporada.»

De esta manera, para Smith, asesinar a Calvin era «conveniente» y le permitía cerrar una trama personal bastante enrevesada. «Parecía una oportunidad para hacer limpieza», comenta el guionista recordando que el personaje ya había vuelto de la muerte y es un criminal que quiere a sus hijos.

Por otro lado, también era una muerte conveniente porque les permitía también sacar adelante una idea que los guionistas llevaban un tiempo en la cabeza: hacer una suerte de 'Perdida' con Charmaine. El que lo logren, lo juzgaremos al final de la temporada.

