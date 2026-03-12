En 7 días regresa a Netflix uno de los mayores fenómenos de anime de la década pasada. Lo hace con un nuevo protagonista y un importante cambio de escenario

Aunque la temporada de anime de invierno arrancó oficialmente en enero, aún quedaban algunos estrenos pendientes, incluyendo uno de los más importantes del año. Ya sabemos que Netflix va por libre con su propio calendario de estrenos, y se estaba guardando el regreso de 'JoJo's Bizarre Adventure' para lanzarlo por todo lo alto y en el mejor momento.

Preparen sus caballos, que salimos

Tras el final del anime de 'Stone Ocean', muchos pensábamos que la adaptación de David Production iba a echar el cierre definitivamente al cerrar una etapa decisiva de la continuidad. Pero el estudio nos dio una alegría confirmando que también planeaban adaptar 'Steel Ball Run', la que sin duda es la saga favorita de un buen número de fans.

Ya se han dejado ver unos primeros tráilers que tienen muy buena pinta y que prometen que, pese a las concesiones de estilo a la hora de anime, 'Steel Ball Run' se está trayendo a la vida con mucho esmero. Y ya estamos en tiempo de descuento para ver si las expectativas se cumplen: lo nuevo de 'JoJo's Bizarre Adventure' aterriza en Netflix el próximo 19 de marzo. Además, lo hace con un capítulo especial de 47 minutos que adaptará la primera etapa del manga.

Hay que tener en cuenta que 'Steel Ball Run' supone una ruptura con todo lo que conocemos del anime, y es un reinicio ideal para aquellos que quieran subirse al carrito sin haber visto las temporadas anteriores. Se ambienta en una continuidad diferente que arranca tras los eventos de 'Stone Ocean', a finales del siglo XIX y sigue a un joven llamado Johnny Joestar.

Johnny perdió la capacidad de andar tras un accidente y había dejado atrás sus sueños. Pero cuando conoce a un hombre llamado Gyro Zeppeli le llega la oportunidad de participar en una monumental carrera a través de todo Estados Unidos. El premio es la jugosa suma de 50 millones de dólares, una ocasión única de cambiar su vida para siempre.

