'JoJo's Bizarre Adventure' no está hecha para el binge-watching: Netflix se ha cargado el hype por 'Stone Ocean', pero el anime ya venía con más problemas de casa

En teoría poderte tragar de una sentada esa serie que llevas mucho tiempo esperando suena a planazo, sobre todo si la pillas en fin de semana. El problema es que no todas las series se prestan... y más cuando la espera entre rondas de capítulos casi llegan al año.

Todavía no queda muy claro por qué, pero la emisión de 'Stone Ocean' en Netflix ha sido, como poco, accidentada. La Parte 6 de 'JoJo's Bizarre Adventure' venía siendo bastante esperada por sus fans, pero los largos hiatos entre capítulos y el ritmo de la serie han matado mucho el hype por la historia de Jolyne.

Encerrados en Green Dolphin

Cada parte de 'JoJo's Bizarre Adventure' sigue a un miembro diferente de la familia Joestar a través de diferentes generaciones, y en este caso le tocaba a Jolyne Cujoh, la hija de Jotaro Kujo. Al principio de su historia, Jolyne es condenada por un crimen que no ha cometido, por lo que es enviada a la prisión Green Dolphin en Florida.

Una vez allí, descubre que es parte de una conspiración para atacar a su padre y que todo tipo de enemigos la acechan en la prisión, aunque por suerte cuenta con su propio Stand y consigue un grupo de aliados listos para repartir lo que haga falta. Y en medio de toda esta conspiración tenemos a Enrico Pucci, un antiguo discípulo de DIO que quiere cumplir los planes de su maestro.

La primera ronda de episodios se estrenó en diciembre de 2021, con unos primeros episodios con un ritmo buenísimo que nos metían de lleno en la acción. Era fácil enamorarse de lo bruta que es Jolyne, y también de Ermes Costello, F.F., Emporio Alniño, Anasui y Weather Report y rápidamente entrábamos al saco del conflicto principal... Pero entonces tuvimos que esperar casi un año para continuar la historia. No para una nueva temporada, solo para ver qué seguía pasando en esta.

El problema vino porque Netflix anunció los siguientes capítulos un poco sin pena ni gloria, y por desgracia lo que venía a continuación es seguramente uno de los tramos más tediosos e insípidos de la historia. Hay animes que se prestan muy bien al formato "binge-watching", como 'Romantic Killer' o 'Exception'... pero 'JoJo's Bizarre Adventure' no es uno de ellos.

Parte de la gracia del manga de Hirohiko Araki es que cae totalmente en el formato de "monster of the week", donde los héroes se enfrentan en cada episodio a un nuevo villano. Así que nos juntamos con varias batallas infinitas contra diferentes antagonistas sin que la trama avance prácticamente nada, y esto afecta muchísimo a 'Stone Ocean' con partes enteras que se quedan muy superfluas, con villanos que no aportan nada más allá de ser anecdóticos por sus poderes extravagantes.

Aunque tiene un inicio muy bueno, 'Stone Ocean' cae en picado a mitad de la serie con un ritmo del que le cuesta muchísimo recuperarse. La última tanda de episodios, que se ha estrenado por fin el 1 de diciembre de 2022, consigue recuperar un poco la acción al encaminar por fin la trama al enfrentamiento entre Jolyne y Pucci, pero de nuevo la enorme cantidad de enemigos que tenemos por el camino puede llegar a estomagar del atracón tan de seguido.

Si no hay mata no hay patata

No toda la culpa la tiene Netflix, porque para ser sinceros seguir a la absoluta barbaridad que fue 'Golden Wind' no es fácil. Ya de entrada 'Stone Ocean' tenía en su contra ser uno de los arcos menos apreciados entre los fans (y encima con una protagonista femenina), pero la anterior temporada había dejado el listón muy alto y David Production no ha cumplido igual.

Aunque 'Stone Ocean' cuenta con unos diseños espectaculares y escenas muy buenas, parece que no ha recibido el mismo cuidado que su antecesora. Muchas veces los personajes de fondo quedan relegados a simples siluetas, y en lugar de tener escenas completamente animadas, casi nos quedamos con diapositivas con efectos en demasiados momentos de la serie.

Sí, muchas escenas de combate son realmente impresionantes, en especial en el último tramo de la temporada, pero también se queda el regusto de que el estudio ha estado sobrepasado este año con 'Urusei Yatsura' y no hemos terminado de tener un cierre por todo lo alto para 'JoJo's Bizarre Adventure'. Casi da la sensación de que se ha quedado en un segundo plano y sin el cariño que se merece, sin prácticamente contar ni con nuevos openings ni endings hasta el final.

A ver, con toda esta cera, para nada 'Stone Ocean' es mala. Para los fans de la historia, es otra entrega muy entretenida, con poderes de Stands todavía más locos y unos personajes que consigues que te impliques rápidamente con ellos desde el principio.

Además, los actores de voz y en especial Fairouz Ai, le dan muchísima fuerza a sus personajes y la expresividad que muchas veces la animación no puede, incluso en los momentos más insípidos. Jolyne es una gran protagonista y una genial "JoJo", y se queda cierto trago agridulce saber que quizás es la última que tengamos en anime y que encima haya sido tan maltratada.

Y sobre todo, que los fallos en el ritmo y la historia que pueda tener 'Stone Ocean' ya venían así de la base del manga, pero desde luego los parones infinitos no han ayudado a que se hagan más amenos. Así que si suena la campana y finalmente tenemos anime de 'Steelball Run', quizás habría que plantearse un cambio de formato y volver a los "JoJo Fridays"