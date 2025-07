Los dinosaurios de 'Jurassic World 4' llegan con hambre de Santiago Segura y Brad Pitt. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

No sé cómo, pero estoy consiguiendo escribir estas líneas sin que se me peguen las teclas a los dedos, que deben estar a punto de derretirse —igual que mi cerebro— por culpa de una ola de calor que sólo puede ser soportada en refugios climáticos como... ¡Sí! ¡Una sala de cine! Y a ser posible con uno de los nuevos estrenos que llegan a nuestras carteleras este miércoles 2 de julio para, probablemente, llevarse un buen trozo del pastel de una taquilla que cerró el fin de semana con un empate técnico de esos que piden photo finish.

Hitazos y descalabros

Unos míseros 20.000 euros de diferencia son los que han separado a 'Padre no hay más que uno 5' y 'F1: La película', las dos grandes apuestas del mes de junio, en los dos primeros puestos del box office. Concretamente, la nueva comedia familiar del amiguete Santiago Segura ha debutado con 1,832 millones de euros, mientras que la épica automovilística de Joseph Kosinski protagonizada por Brad Pitt se ha metido en el bolsillo 1,812 millones en una competición de auténtico infarto.

Tras ellas, 'Cómo entrenar a tu dragón' aguantó el tipo cerquita del millón, con 0,995 millones de euros más en las alforjas de Desdentao; '28 años después' descendió hasta el medio millón de euros clavadito, demostrando que los infectados nudistas de Danny Boyle tienen cuerda para rato pese a su arriesgadísima propuesta de nicho; y 'Lilo y Stitch' siguió fardando del poderío de los live action de Disney con 0,488 millones de euros.

El gran descalabro del finde —y, probablemente, de lo que llevamos de curso cinematográfico— es el de 'M3GAN 2.0'. La primera entrega de la ahora saga de la factoría 'Blumhouse', que no tiene pinta de derivar en trilogía, todo sea dicho, se estrenó en nuestros cines en 2023 con 0,811 millones de euros, cerrando su ciclo con más de 3,5 millones, pero su continuación se ha tenido que conformar con un paupérrimo debut de 0,16 millones que evidencia los palos de ciego creativos y publicitarios que se han dado con la muñeca bailonga.

Se oyen rugidos

Raro será que todos los títulos mencionados, incluidos los dos hegemónicos, no terminen retrocediendo tras la irrupción del que, fuera de dudas, es una de las grandes apuestas de la temporada estival. Esta no es otra que 'Jurassic World: El renacer', la cuarta entrega de la saga que en esta ocasión dirige Gareth Edwards —'Godzilla', 'Rogue One'— y que cuenta con un reparto de escándalo encabezado por Scarlett Johansson y Mahershala Ali.

Si lo tuyo no son los dinosaurios y las aventuras diseñadas genéticamente para apelar al mayor espectro demográfico posible —te entiendo perfectamente—, el pánico a la competición directa con las criaturas del mesozoico nos ha dejado huérfanos de más títulos de gran estudio, lo cual no quiere decir que no haya cosas tan interesantes como 'Black Dog', el thriller canino de Guan Hu que se llevó el premio a la mejor película en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes.

Junto a ella, los estrenos nos dejan un caramelito para los fans del anime bajo la forma de un nuevo largometraje de 'Detective Conan', subtitulado 'One-eyed Flashback', el drama chino de Jianjie Lin 'Breve historia de una familia' —que fue muy bien recibido en la Berlinale—, la comedia gala 'Una cena... y lo que surja', el drama metacinematográfico 'Diamanti' e, incluso, un documental sobre el asalto al Capitolio estadounidense que se titula casualmente 'Capitolio vs. Capitolio'.

Y, mucho ojo, porque se acerca algo volando a toda velocidad, y no sabemos muy bien si es un pájaro o un avión, pero viene con un saco gigantesco a la espalda para cargarlo del dinero que va a amasar en nuestra taquilla.

