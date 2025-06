'Cómo entrenar a tu dragón' es el mejor remake en acción real hasta ahora, pero sigue siendo una película innecesaria

Vaya por delante que no importa lo que diga en esta crítica, o en cualquier otra de un remake en acción real de una película animada: por más matices que le podamos poner, cambios a mejor o a peor, sigue siendo una obra innecesaria (excepto para llenar las arcas del estudio) que demuestra, más que ninguna otra moda en Hollywood, la decadencia absoluta de la confianza que los ejecutivos ponen en el público. En el caso de 'Cómo entrenar a tu dragón', al menos, han tenido la decencia de permitir que fuera el creador original, Dean DeBlois, el que se encargara de pergeñar este absurdo rodaje. ¿Ha salido bien? Sí, estupendamente: es, sin duda, el mejor de entre todo este grupúsculo de dislates audiovisuales. ¿Podríamos haber vivido sin verla? Francamente, por supuesto que sí.

Zaragoza, capital de Adragón

Los remakes de Disney son, desde su concepción, un mero juego de licencias para mantener los nombres vivos, el merchandising fluyendo y los personajes siendo reconocidos en los parques temáticos. Las películas, por más dinero que se hayan gastado en ellas, lucen abrumadoramente artificiales, un desfile de CGI de saldo en el que la única diferencia es el grado de hiperrealismo con el que van a tratar a sus personajes. Por suerte, el resultado aún no es lo mismo en obras tan distintas como 'El rey león', 'Aladdin' o 'Lilo y Stitch'. Sin embargo, ni siquiera los mejores remakes de la casa (con 'El libro de la selva' a la cabeza) logran ser algo más que una excusa poco disimulada para sentar a los niños dos horas en silencio y tener algo que regalarles por Navidad.

De hecho, diría que apenas hay un par de remakes en acción real que aguanten el peso como películas independientes, sin tener ya la fundada base nostálgica de la original, esa que hace que detrás de cada escena mal ejecutada haya una vocecilla en nuestra cabeza obligándonos a perdonar y recordándonos lo mucho que nos gustan sus versiones originales. Estoy bastante seguro de que al público no le gusta los remakes: le gusta la sensación de recordar tiempos mejores. Sin embargo, 'Cómo entrenar a tu dragón' sí es capaz de driblar el complicado camino de la nostalgia creando una película que valga la pena por sí misma, sin necesidad de compararla con la siempre pesada losa del pasado.

Tampoco quiero llamar a engaño, así que voy a aclararlo desde el primer momento: 'Cómo entrenar a tu dragón' es buena, sí, pero también un calco de la original que no intenta crear nuevas tramas ni cuadrar el círculo. La película original funciona a las mil maravillas, así que esta nueva versión se dedica a hacer un ejercicio formal copiándola casi plano a plano 15 años después. Sorprendentemente, la traslación a imagen real no se siente ni forzada ni dirigida por una mesa de accionistas con más conocimiento financiero que artístico: Dean DeBlois sabe perfectamente lo que está haciendo con un compromiso que probablemente no quería hacer en primer lugar, pero con el que ha acertado al planteárselo como una película original que no nace con sentimiento de inferioridad, sino que es capaz de mirar de tú a tú a la original.

¡Paso, que voy ardiendo!

Dean DeBlois despliega en 'Cómo entrenar a tu dragón' una espectacularidad inédita en este tipo de películas, deslumbrando especialmente en las escenas de vuelo, que superan con mucho a las de otras películas más laureadas como 'Avatar'. Es trepidante, impresionante y se siente tangible para el publico, a lo que ayudan los espectaculares exteriores de Irlanda del Norte entre los que Desdentao e Hipo hacen todo tipo de virguerías y acrobacias que no duran ni más ni menos de lo que deberían. Al igual que el resto de la película, el timing está medido al dedillo para un resultado ideal.

Personalmente, creo que esta nueva versión se pasa un poco a la hora de venerar la original, y precisamente al no atreverse a tocarla carece de incentivos para verla si ya has visto aquella (más allá de la mera curiosidad morbosa), pero la mezcla de su guion a prueba de bombas, su impoluta fotografía y su potente dirección hace de este un divertimento veraniego familiar que, por ahora, no tiene rival en la cartelera. Se siente como una película en lugar de un simple sacadinero fácil, y su falta de riesgo se suple perfectamente con su estupendo acabado, que consigue captar la magia de la película original logrando bordear con éxito la convención de cosplay vikingo o el festival de CGI barato que cualquiera podría temer.

Si alguien ve 'Cómo entrenar a tu dragón' sin haber disfrutado de la original, va a gozar tanto o más que el que ya es fan de Desdentao e Hipo, y la clave es el respeto por una obra en la que apenas han retocado un par de tramas y personajes, ahora más delineados y cuya relación fluye mejor. Son pequeños detalles prácticamente anecdóticos pero que terminan de refinar una película formalmente perfecta cuyo único pecado (no es pequeño precisamente) es formar parte de esta ola de sinrazón y readaptaciones innecesarias con las que Hollywood hace caja en una época donde el público general solo parece querer invertir en aquello que ya conoce de antemano.

No creo que haga falta señalar lo obvio. Sí, es el mejor remake de acción real que se ha hecho hasta ahora. Pero no, no es capaz de superar a la obra original, que mostraba mejor la plasticidad y la emocionalidad de los personajes de una manera mucho más única y personal. ¿Preferiría ver este dinero invertido en nuevas películas originales o incluso en una nueva secuela animada más? Por supuesto. Pero los inversores parecen haber marcado el éxito a través del camino de la nostalgia empedernida y la repetición constante, y no va a haber manera de que se bajen de la burra (o del dragón, vaya) porque el público les está dando la razón. Al menos, ya que vamos a ver remakes sin parar, es un gusto encontrarse con alguna joya dentro del subgénero tan gozosa como esta. Habrá que atesorarla, porque son minoría.

