He vuelto a ver la película original de 'Lilo y Stitch' antes que el remake de Disney y lo tengo claro: el live action es tan entretenido como innecesario

No me suele gustar demasiado volver a ver películas porque justo se estrena una nueva versión. Sé que eso puede ayudar a enriquecer mi punto de vista sobre el remake, pero a cambio también le pongo las cosas mucho más difíciles para poder disfrutar con ellos. Un arma de doble filo en el que es más común que salga cruz, pero en el caso de 'Lilo y Stitch' no me pude resistir y opté por recuperarla apenas un par de días antes de ver el live action que está llamado a arrasar en taquilla.

Tal y como comentaba mi compañero Randy Meeks, la nueva 'Lilo y Stitch' es muy parecida a la película animada estrenada hace 24 años, pero tampoco se trata de un clon desprovisto de cualquier tipo de personalidad. Y además hay una serie de decisiones, que van desde el casting hasta el guion, que ayudan a que todo fluya con cierta naturalidad por mucho que las líneas maestras sean las misma. Todo se reduce al final a que estamos ante una película tan entretenida como innecesaria. Al menos en términos artísticos.

Un vistazo a… EJÉRCITO DE LOS MUERTOS es PURO ZACK SNYDER | Crítica SIN SPOILERS (Army of the Dead)

Este remake de 'Lilo y Stitch' nació para estrenarse de forma directa en Disney+, pero en agosto de 2024 se tomó la decisión de lanzarlo primero en cines. Un movimiento que recuerda al caso de 'Vaiana 2', lo único que en ese caso hubo que reconvertir una serie de televisión en largometraje, algo que se notaba mucho en el producto final. En cambio, aquí no creo que haya sido necesario hacer muchos ajustes en una película que podría vivir y morir en el innegable encanto de Stitch, alrededor del cual ha girado la campaña promocional, pero hay más detalles destacables en este simpático pasatiempo familiar.

El primero es fruto de la continuidad con la obra original: el tratamiento del humor. Eso ya era una señal distintiva de 'Lilo y Stitch' respecto a la práctica totalidad de películas Disney, por lo que era imprescindible mantenerlo aquí para no acabar dando forma a un título inofensivo e intrascendente como lo fue en su momento el remake de 'La dama y el vagabundo'.

Es cierto que ese toque excéntrico se diluye un poco con respecto al original, algo que por ejemplo se nota en los momentos en los que Nani está intentando conseguir un nuevo empleo -ese montaje quizá sea mi parte favorita de toda la película animada-, pero sigue presente e incluso añade alguna broma nueva que encaja muy bien con respecto a todo lo demás.

Con todo, 'Lilo y Stitch' opta por un enfoque algo más moderado, en el que lo emocional gana peso. No es que precisamente eso escaseara en la original, pero aquí se acentúa, tanto con la incorporación de nuevos personajes como en el hecho de dar más peso a la realización personal de Nani. Eso hace que la película tenga más los pies en el suelo y seguramente la haga más accesible a aquellos que quieren evitar cualquier tipo de estridencia, pero tampoco es algo que quede mal.

Eso sí, donde realmente brilla el remake es en la relación entre sus dos protagonistas, algo que se debe principalmente a ese gran acierto de casting que es la joven Maia Kealoha como Lilo. Y es que la película podría haberse hundido a poco que la actriz elegida no encajase bien con las particularidades de un personaje así, pero ella aporta esa mezcla de desparpajo, inocencia y cuquez que resulta fundamental para sostener la película.

Dicho todo esto, 'Lilo y Stitch' es una película más funcional que cualquier otra cosa, ya que no aporta lo suficiente como para ser realmente una visión alternativa de la historia. Además, resulta un tanto plácida a la hora de abordar una historia que en la original rebosaba ímpetu y ganas de probar cosas, algo de lo que queda muy poco aquí. Es como esos anuncios de hamburguesas que en la promoción lucen espectaculares pero una vez las compras sí que tiene los mismos ingredientes, pero tanto su presencia como su sabor cumplen pero distan mucho de ser una maravilla.

Pese a ello, 'Lilo y Stitch' es para mí uno de los mejores remakes en acción real que ha hecho Disney, pero ahí quizá ayuda más que el listón no está demasiado algo que el hecho de que la película en sí misma merezca realmente la pena. Eso sí, unos mínimos los cumple con creces, pero tampoco perderíamos absolutamente nada si no existiera.

En Espinof | Todos los remakes y adaptaciones en acción real de Disney ordenados de peor a mejor

En Espinof | Las 31 mejores películas de animación de la historia