A diez años del adiós a Christopher Lee recordamos al actor que se convirtió en algo más que un memorable vampiro en la historia del cine

Hace diez años habíamos escuchado la noticia de que Christopher Lee, una leyenda del cine había dejado este mundo, ahora, una década después de su partida, su sombra sigue tan presente como los personajes que interpretó, marcando a generaciones enteras con su presencia imponente y su talento descomunal.

Cuando piensas en Drácula, ¿qué imagen te viene a la cabeza? Probablemente una capa negra, una mirada hipnótica y unos colmillos sangrientos. Eso es, en gran parte, gracias a Christopher Lee con su primera aparición como el vampiro más famoso de todos los tiempos.

En 1958 se enfundaba en el mítico personaje de la obra de Bram Stoker para 'Horror of Dracula' de 1958, producida por la icónica Hammer Films, una productora británica que revolucionó el cine de terror en los años 50 y 60. A diferencia del Drácula elegante y algo teatral de Bela Lugosi, Lee ofreció una versión más física, más amenazante… más monstruosa. Su interpretación era prácticamente muda, lo que hacía que su mirada y sus gestos hablaran por él.

Lo interpretó en al menos diez películas, convirtiéndose en el actor que más veces ha encarnado al Conde. Incluso cuando el guion era débil, su presencia elevaba el material. El público no podía apartar la vista de él.

Mucho más que un vampiro

Encasillar a Christopher Lee como Drácula sería injusto. Su carrera abarcó más de 60 años y superó las 280 películas. Fue un actor todoterreno que, si bien se hizo famoso por sus villanos, tenía una versatilidad asombrosa y su filmografía puede dar cuenta de ello.

En los años 70, protagonizó 'The Wicker Man', donde interpretó a Lord Summerisle, un líder de culto que aún hoy se considera uno de los personajes más inquietantes del cine británico. Pero o sólo eso, sino que también incursionó en la franquicia de 'James Bond' al convertirse en el villano Francisco Scaramanga en 'El hombre de la pistola de oro' en 1974.

En los 2000, retomó su carrera de forma espectacular con dos franquicias clave: fue Saruman en 'El Señor de los Anillos' de Peter Jackson, y el Conde Dooku en la trilogía precuela de 'Star Wars'.

Su vida fuera de las cámaras fue igualmente tan fascinante como sus personajes. Descendiente de aristócratas italianos, hablaba seis idiomas, era un apasionado de la historia, la literatura y... el heavy metal. Sí, grabó varios álbumes de metal sinfónico en sus últimos años, entre ellos 'Charlemagne: By the Sword and the Cross' (2010), demostrando que el talento no tiene edad.

Convertido en toda una figura cultural, su voz grave, su estatura imponente y su aura de misterio lo convirtieron en un ícono que supo adaptarse, reinventarse sin perder su esencia dejando un legado que vive tanto en las salas de cine y series que lo referencian constantemente.

