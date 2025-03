La misma película, pero mejor: la versión en español de un clásico de terror que se creía perdida fue un éxito oculto en la historia del cine

Grandes anécdotas han nacido a partir de la necesidad de reinvención dentro del desarrollo de películas que han marcado la historia del séptimo arte, pero muy pocas como aquella en la que, con el afán del máximo aprovechamiento y la necesidad de llegar a un nuevo mercado, hicieron que una película alterna sobre un popular vampiro se convirtiera en la favorita de muchos por encima de su primera versión.

Cuando se menciona 'Drácula' de 1931, es común pensar en la versión protagonizada por Bela Lugosi, que se consolidó como un ícono del cine de terror. Sin embargo, pocos saben que esa película no fue la única versión de la película que se grabó en ese mismo set. La historia de la versión en español de Drácula, dirigida por George Melford, ha sido una de las más fascinantes y menos conocidas de la historia del cine, y en muchos aspectos, se ha considerado más exitosa que la versión en inglés.

Los directivos de Universal, en su afán por expandir sus producciones a un público más amplio (y para para obtener un mejor retorno de la inversión en escenografía y vestuario), decidió realizar una versión en español del personaje que se popularizó en la novela clásica de Bram Stoker para el mercado latinoamericano y español.

Por ello, aprovechando al máximo el tiempo y el presupuesto para la filmación, ambas versiones se grabaron simultáneamente en el mismo set y con los mismos decorados. Sin embargo, la diferencia radicaba en los actores, el idioma y, sobre todo, el estilo cinematográfico.

Mientras que la versión en inglés estaba dirigida por Tod Browning, la versión en español fue dirigida por George Melford, un veterano director que había trabajado en Hollywood en el cine mudo, el cual aprovechó las oportunidades que el set ofrecía, sobre todo, las pocas luces que tenía a su alcance al grabar de noche para introducir una narrativa más dinámica y menos estática.

En comparación con la versión en inglés, misma que él había visto dirigir, la versión en español destacó con una puesta en escena más fluida y audaz, básicamente mejorando lo que pensó que Browning había pasado por alto.

Un casting que quedó para la historia

La versión en español de 'Drácula' contó con un elenco completamente distinto, lo que muchos le atribuyen el resultado del éxito: ya que destacó la participación de Lupita Tovar, una figura destacada nacida en México que fue una de las actrices más populares de la época dorada del cine del país.

Su actuación como la joven víctima de Drácula fue aclamado, mostrando una vulnerabilidad que contrastaba con el enfoque más frío y distante de la versión en inglés, pero eso no fue el único cambio en su personaje, sino que, décadas después, la misma actriz confesó que "los vestidos que llevaba Helen Chandler estaban completamente cubiertos. A mí me dieron fueron escotes pronunciados, ya sabes, lo que se llamaría sexy. ¡Ni siquiera me di cuenta!"

El protagonista, Carlos Villarías, interpretó al Conde Drácula, y su interpretación fue considerada más expresiva y enérgica que la de Bela Lugosi: mientras que Lugosi se caracterizaba por su tono dramático y su mirada fija, Villarías ofreció una interpretación más visceral, que muchos críticos consideraron más aterradora.

La televisión casi la hizo desaparecer

A pesar de ser filmada con gran dedicación, la versión en español de Drácula fue casi olvidada después del auge de la televisión en los años cincuenta. El éxito internacional de la película en inglés y la falta de distribución adecuada de la versión en español hicieron que la producción fuera poco conocida, y eventualmente, muchos de los rollos de la película fueron considerados perdidos.

Pero no fue así: en la década de 1970, se descubrió que parte del metraje de la versión en español había sido almacenado y preservado en condiciones inadecuadas, lo que contribuyó a su 'desaparición' de los registros cinematográficos, sin embargo, había rumores de que una copia de la cinta había permanecido en Cuba.

Y así fue. Veinte años después del descubrimiento en Estados Unidos, la Cinemateca de Cuba en La Habana confirmó que tenía una copia de 'Drácula' en español, sin embargo, tras varias negociaciones donde representantes de Universal y del Archivo de Cine y Televisión de la UCLA mantuvieron delicadas conversaciones y arreglos, se pudo conseguir un préstamo temporal para copiarla y restaurarla.

Cuando finalmente se consiguió el acuerdo después de varias tensiones comerciales y también políticas, se completó la restauración: 'Drácula' volvió a estar disponible para el público, primero en formato VHS y después en Blu-ray.

Fue entonces que el veredicto de los historiadores del cine fue casi unánime: la versión en español era mucho mejor, convirtiéndola en un testimonio del talento y la creatividad que los cineastas hispanohablantes aportaron a la industria cinematográfica global.

