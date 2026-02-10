"Anacrónica, sexy, pervertida y trágica". Las primeras reacciones a 'Cumbres Borrascosas' prometen que no vamos a quedar indiferentes con la versión de Margot Robbie y Jacob Elordi

El próximo 13 de febrero se estrena "Cumbres Borrascosas" de Emerald Fennell, una versión muy personal del clásico de Emily Brontë. Con el estreno encima, las reacciones ya han ido llegando, y parece que la película protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie trae una de cal y una de arena.

Porque por un lado se la está laureando como uno de los mejores trabajos de Fennel pero también promete darnos una adaptación bastante polémica.

¿Un éxito asegurado?

Las reacciones de los críticos especializados ya han empezado a dejarse caer, y parece que los avances dan justo lo que prometían: una película "extremadamente romántica para complacer al gran público" que está destinada a recaudar millones para Warner Bros.

"Un nuevo clásico de la máxima categoría. Intoxicante, trascendente, seductora, hechizante, llena de lujuria, hipnótica", escribía en X Courtney Howard, cuya crítica completa se puede leer en Fresh Fiction. "Captura con destreza el dolor impotente y la esencia del deseo. La cinematografía de [Linus] Sandgren es fascinante. El diseño de producción de [Suzie] Davies, sublime".

Los críticos alaban la dirección de Fennell, que aparentemente nos ha dejado su mejor película hasta la fecha y destaca por unos visuales fascinantes y una cinematografía exquisita. Eso sí, también advierten que tenemos que dejar de lado las expectativas respecto al libro original y simplemente entrar al juego que nos propone Fennell para sacarle todo el jugo a la locura de su 'Cumbres Borrascosas'.

"La revisión de Fennell coquetea con la locura, y si dejas ir a las nociones preconcebidas de cómo debería contarse esta historia, podría decirse que es la película más entretenida de la directora y guionista", escribe David Rooney, de The Hollywood Reporter. "Vulgar, provocativa, empapada de colores abrasadores y diseño opulento, lleno de florituras anacrónicas, sexy, pervertida, irreverente y gravemente trágica. A menudo tambaleante entre lo tonto y lo inteligente. Es 'Cumbres Borrascosas' para la generación de 'Los Bridgerton'. Garantizado que va a humedecer los conductos lagrimales e inflamar los corazones de los jóvenes".

No todos los críticos han sido tan positivos, y aunque se sigue alabando la actuación de Elordi y Robbie y el tórrido romance que propone Fennell, una vez dejamos de lado su cuidado aspecto visual parece que esta nueva 'Cumbres Borrascosas' es un cascarón vacío sin nada nuevo que ofrecer.

"Con su título estilizado entre comillas, es una declaración por parte de la directora que la intención es capturar su experiencia al leer el libro a los catorce años. Usa este disfraz de una interpretación destripar una de las novelas más apasionadas y emocionalmente violentas que jamás se han escrito", escribió Clarisse Loughre de The Independent. "Y entonces ha tirado su piel desollada sobre los tropos románticos que se puedan vender mejor. Adaptación o no, es un trabajo sorprendentemente vacío".

"Cumbres Borrascosas' es un trabajo increíblemente mojado, y sin tener en cuenta cuántas veces los personajes terminan en la lluvia o deciden caminar a través de ella (todo lo que haga falta para que se les peguen los trajes", escribió Alison Willmore de Vulture. "La versión de Emerald Fennell de la novela de Emily Brontë de 1847 prácticamente brilla con sus fluidos".

Corsets descuajeringados, una línea muy fina entre el ridículo y la tragedia y ciertas dosis de sadomasoquismo... Desde luego, 'Cumbres Borrascosas' promete ser, cuanto menos, una película. Tiene todo lo necesario para petarlo en taquilla, aunque aún nos queda un poco más para descubrir si es un nuevo acierto por parte de Fennell o un desastre con una cinematografía apabullante.

