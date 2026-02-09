Hoy en Disney+, una maratón del mejor cine violento con thrillers molones, westerns sangrientos y espectáculos bélicos

Disney se ha esforzado durante generaciones por cuidar una marca de entretenimiento para toda la familia poco ofensivo y amable, aunque como conglomerado empresarial cinematográfico que es necesita de obras que se salgan de ese molde. De ahí que en su propia plataforma de streaming ahora convivan las franquicias más aptas con casi toda la filmografía de Quentin Tarantino.

Una importante cantidad de películas del director más violento y provocador del cine americano de las últimas décadas acaban de aterrizar en Disney+ (aunque también se pueden encontrar algunas en Netflix o en Amazon Prime Video), creando esta particular disonancia de contenidos diversos. Aunque dan ocasión para hacer una maratón del mejor cine con sus diversos thrillers de venganza, westerns sangrientos y espectáculos bélicos.

Una orgía de géneros y sangre

Entre las primeras que encontramos en la plataforma está ‘Reservoir Dogs’, su debut cinematográfico y carta de presentación casi inapelable. Un trabajo de cámara y coral construido de manera no lineal y con buen uso de la perspectiva para ser instrumento de revelación de sorpresas para el espectador. También una canalla revisión del cine criminal con una icónica y perturbadora secuencia musical con mucho filo.

En dicho estreno pudo volcar toda su pasión por determinados referentes, incluyendo mucha cinefilia de serie B e historias pulp. Una que llevó a dimensiones magistrales y exquisitas con ‘Jackie Brown’, donde se queda a gusto escribiendo su personaje más completo y vivo además de preñar de increíble estilo a la película con música de motown. El mejor homenaje posible a la blaxploitation.

No obstante, muchos dirían que el personaje más icónico que ha escrito es La Novia que interpreta Uma Thurman en el díptico que compone ‘Kill Bill’. Tanto la primera parte como el ‘Vol. 2’ ofrecen una orgia vengativa de todas las pasiones de Tarantino en la acción, incluyendo artes marciales, samuráis, anime, cine negro y hasta incluso parte de western.

Cine de épica

Un western que desplegó aún más intensamente en ‘Los odiosos ocho’, su propia versión malhablada y gore de ‘La diligencia’. Una exhibición interesante de músculo trasladando la épica del Ultra Panavision en 70mm para escenarios muy limitados que recuerdan a las tensiones de su primer largometraje como director.

Un cine del Oeste épico consecuencia del punto de inflexión que decidió tomar haciendo una revisión profunda de estos géneros que estudió fervientemente, además de la historia. ‘Malditos bastardos’ marca una nueva etapa para Tarantino mientras mantiene su irreverencia y su habilidad para remezclar imágenes (o canciones) de los clásicos que adora.

