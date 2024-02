La playlist definitiva de Quentin Tarantino, estas son las mejores canciones de las bandas sonoras de sus películas

Es imposible entender el cine de Quentin Tarantino sin prestar atención a sus sonidos. Su afición por la referencia se extiende a una selección musical especialmente meticulosa, que incluye desde bandas sonoras de clásicos que adora a muchas canciones clásicas que adoraba escuchar en la radio. El lenguaje del director es violento y sangriento, pero también lleno de rock and roll y música negra.

Incluso los menos habituados a ponerse bandas sonoras tendrán pocos problemas con ponerse con alguna de las suyas, ya que más que melodías de cámara suelen estar llenas de temazos variados y a menudo recónditos. Hoy hacemos una selección especial con las mejores canciones que han aparecido en sus películas, no necesariamente las que funcionan mejor en sus respectivas películas (aunque a veces eso contribuya a hacerlas especiales). 13 jitazos inmortales.

Stealers Wheel - ‘Stuck in the Middle with You’

Es posible que, de no haberse dedicado al cine, a Tarantino le hubiese encantado ser DJ radiofónico en la onda de K-Billy, rescatando supersonidos de los sesenta y los setenta como la marcha hippie y de psicodelia suave-suave de Stealers Wheel. Sin duda rescatar esta perla en ‘Reservoir Dogs’, aprovechando para hacer contraste para la escena más inolvidable de la película, la revitalizó por completo.

Dick Dale & His Del-Tones - ‘Misirlou’

Lo pulp es una clase de ficción barata pero adictiva que Tarantino no se ha cansado de reivindicar, llevándola a extremos retorcidos e impactantes además de a la categoría de arte. No hay mejor declaración de intenciones para su ‘Pulp Fiction’ que tirar de un latigazo surfero de Dick Dale, donde con una cuerda de su guitarra tocada a toda velocidad causa tensión y también homenajea a sus raíces libanesas, reinterpretando una canción folklórica antigua en clave rock.

Chuck Berry - ‘You Never Can Tell’

Es posible que cualquier joya de rock and roll que suene mientras bailan John Travolta y Uma Thurman se volviese imborrable, y acabase igualmente en esta selección. Pero también es cierto que podrías poner a Chuck Berry mientras un personaje mira a la pared y me hubiera valido igual para meterla en la lista. Hay cosas que no se pueden resistir.

The Delfonics - ‘Didn’t I (Blow Your Mind This Time)’

No hay banda sonora más completa que la que Tarantino diseña para ‘Jackie Brown’, su buceo profundo en el cine de explotación que tanto le apasionaba durante los setenta. Llena de fabulosa música negra, desde motown hasta rabioso funk, pasando por el alucinante soul de The Delfonics, que verdaderamente te vuelan la mente al igual que al personaje de Robert Forster que adquiere su cinta.

Randy Crawford - ‘Street Life’

Si ‘Jackie Brown’ es un fabuloso relato de una mujer retomando las riendas de su vida, manejada al antojo de varios criminales y policías como si fuera despreciable, nada como un temazo de una artista que a tanto le costó ser debidamente reconocida como colaboradora crucial. Aunque Tarantino seguro que se quedó con la copla de Randy Crawford por su versión para ‘La brigada de Sharky’, dirigida y protagonizada por Burt Reynolds.

Nancy Sinatra - ‘Bang Bang (My Baby Shot Me Down)’

Aunque se recuerda principalmente por su carisma eléctrico y arrollador, en ‘Kill Bill’ vemos también rasgos de un Tarantino reposado, marinando el drama de un personaje que claramente se siente a gusto escribiendo. Para ir acorde, nada como una hermosa balada como esta versión de Nancy Sinatra.

The 5.6.7.8’s - ‘Woo Hoo’

Tarantino se encontraba en una tienda de Tokio antes de dirigirse al aeropuerto, y quedó hechizado con la música que sonaba, un divertido y frenético rock and roll garagero. Como no tenía tiempo para ir a una tienda antes de su vuelo, negoció con el dueño de la tienda para quedarse con el CD que tenían, pagando el doble de lo que valía. Años más tarde, The 5.6.7.8’s salieron tocando con esa misma energía esta versión en ‘Kill Bill: vol. 1’.

April March - ‘Chick Habit’

Por supuesto que Tarantino siente debilidad por canciones de Serge Gainsbourg, pero de cara a la galería necesita mostrarse más punk. Así que ‘Laisse tomber les filles’ termina apareciendo en el gran clímax de ‘Death Proof’ en inglés y de mano de una rockera como April March en clave canalla.

David Bowie - ‘Cat People (Putting Out Fire)’

Tarantino tiene un estilo que se podría calificar de remezclador, cruzando referencias dispares para lograr algo completamente nuevo y cautivador. Así, motivado por intentar darle un uso justo a una gran canción de David Bowie después de estar desaprovechada en una película que consideraba decepcionante, la emplea con increíble fuerza en ‘Malditos bastardos’.

Roy Orbison - ‘There Won’t Be Many Coming Home’

Manteniendo su espíritu revisionista, Tarantino se sale puntualmente de la fantástica banda sonora de Ennio Morricone para darle un aire más melancólico y casi elegiaco al final de ‘Los odiosos ocho’. Para ello tira de una fabulosa pieza que Roy Orbison interpretó en el western musical ‘The Fastest Guitar Alive’, que él mismo protagonizó.

Buffy Sainte-Maire - ‘The Circle Game’

Tras unas cuantas películas de época donde su capacidad para meter canciones era limitada, ‘Érase una vez en... Hollywood’ le permitió volver a explotar esa faceta de DJ de supersonidos de los sesenta. Aquí saca una hermosa canción de Joni Mitchell, reinterpretada exquisitamente por Buffy Sainte-Marie, para ir haciendo su relato ambientado antes del fin de la inocencia en Hollywood.

The Rolling Times - ‘Out of Time’

En esa revisión nostálgica, casi construyendo un cuento de hadas, Tarantino siente melancolía por esos detalles desaparecidos de la Los Ángeles que amaba. Esos carteles de neón que ya no se encienden, ese rock inocente que bailar en fiestas que ya no se celebran. Meter entre medias esta joyita de los Rolling Stones es hilar fino por su parte.

José Feliciano - ‘California Dreamin’’

Una de las mejores piezas de ese rock suave que tanto sonarían en las radios de la infancia del director, refinada de maravilla en clave de jazz latino por José Feliciano. Le quedó finísima la selección a Quentin.

En Espinof: