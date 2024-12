Ni 'One Piece', ni 'Kimetsu no Yaiba', ni 'Dragon Ball'. Estos son los animes más populares de 2024 para los fans japoneses y dónde se pueden ver en streaming

Vamos cerrando 2024 y la verdad es que este año hemos tenido unas series de anime impresionantes, sobre todo en este último trimestre. Habrá para tal o cual gusto, y no todas las series se han recibido de igual manera en todos los países... Pero los fans japoneses ya han decidido cuáles son las series estrella de este 2024.

Y lo cierto es que sorprende, porque grandes animes establecidos como 'One Piece', 'Dragon Ball' o ''Kimetsu no Yaiba' se han quedado fuera de la lista.

Desde la plataforma Netlab han realizado una encuesta para encontrar los tres animes más populares de todo 2024. Y además por lo visto la votación ha estado muy, muy ajustada entre el primer y el segundo puesto de la lista con la diferencia de un solo voto.

Dandadan

En primer lugar tenemos 'Dandadan', que no sorprende del todo si tenemos en cuenta el éxito que lleva teniendo el anime desde que se estrenó en octubre. El manga de Yukinobu Tatsu ya era muy popular, pero el anime de Science Saru ha catapultado aún más su fama en estas últimas semanas hasta convertirse en el anime más popular en Japón.

Esta comedia romántica sobrenatural junta a Momo Ayase, quien cree en los fantasmas pero no en los aliens, y su compañero Okarun, que cree todo lo contrario. Ambos empiezan a investigar lugares paranormales y descubren que tanto aliens como fantasmas existen (y ahora van a por ellos).

Disponible en Crunchyroll y Netflix.

Too Many Losing Heroines!

Este anime ha sido uno de las grandes sorpresas del año. 'Too Many Losing Heroines!', también conocido como 'Makeine' o 'Make Heroine ga Ōsugiru!' ha sido un bombazo que adapta las novelas ligeras de Takibi Amamori y Imigimuru.

Es una comedia romántica que le da la vuelta a muchos tropos del género. Y en este casi tenemos Kazuhiko Nukumizu, un chico bastante introvertido que presencia como la chica más popular de su clase es rechazada. Así es como se hace amigo de Anna Yanami, y entonces Kazuhiko empieza a prestar más atención a otras chicas que también han sido rechazadas.

Disponible en Crunchyroll

That Time I Got Reincarnated as a Slime!

Si hablamos de un isekai popular, seguramente 'That Time I Got Reincarnated as a Slime!' domina todas las listas. La historia de Rimuru Tempest ya era increíblemente famosa y reúne millones de seguidores, pero claro, se ha juntado que este año se estrenó la tercera temporada del anime. La cuarta temporada ya está en marcha, además de otra película más, así que la cosa no baja de ritmo.

En este caso tenemos a Rimuru, quien una vez fue un humano bastante insulso que murió y se reencarnó en un limo en un mundo de fantasía. Al comerse a otros seres, ganaba sus habilidades... Y cuando se comió a un poderosísimo dragón, se volvió prácticamente imparable.

Disponible en Crunchyroll

