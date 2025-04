Hay otra genialidad detrás de los planos secuencias de 'The Studio', y tiene mucho que ver con la premisa de la serie

En lo que es una jugada cada vez más popular en televisión, 'The Studio' es una serie compuesta de planos secuencias; concretamente de tomas de alrededor de diez minutos unidas entre sí. Se trata de un desafío que ha tenido sus ventajas tanto dentro como fuera de la ficción. Esto quedaba especialmente patente en el segundo episodio, donde a la filigrana técnica se le unían astutos chistes que cobraban sentido gracias a ser un capítulo sobre un plano secuencia grabado en un plano secuencia.

No es la única vez que la temporada tiene un fuerte carácter metanarrativo, con el tercer episodio, titulado 'The Note', también se pueden establecer muchos paralelismos con la realidad. El capítulo trata de las reacciones de los directivos de Continental a una proyección interna de una nueva película de Ron Howard. Una que, en teoría, no necesita "notas".

Según le contaba Seth Rogen a Variety, los planos secuencias en ‘The Studio’ también funcionaban como astutos parapetos para sortear las notas de Apple. "Por la forma en la que grabamos, prácticamente no se puede hacer nada después del episodio. Apple nos daba notas, pero la respuesta era siempre: 'no podemos hacer eso'. '¿Podéis quitar esta línea?' 'Nop'. '¿Podéis ir de esta línea a esta otra línea?' 'Nop. No podemos hace nada de eso".

Esto puso previsiblemente a Apple muy nerviosa con la serie, quienes ya tenían dudas desde los guiones. Una de sus quejas principales tenía que ver con el ambicioso reparto de la serie, que pretendía como si nada incluir cameos de estrellas de la talla de Charlize Theron, y en algunos casos para roles muy pequeños. En un punto les dijeron claramente que no conseguirían todos los actores que querían y les pidieron escribir guiones que no dependieran de su aparición, pero ahí fue cuando Rogen afirmó: "Tenemos que demostrar a estos cabrones que podemos hacerlo".

Esto no quita que la serie haya sido un gran desafío para su equipo y que hayan habido crisis de confianza. En entrevistas Rogen ha revelado que durante mucho tiempo la serie era mucho más oscura, ya que la industria post-pandémica tenía una perspectiva más pesimista. Fue entonces cuando la aparición de fenómenos como 'Barbie' les animaron a recuperar el tono más luminoso que tienen ahora.

En cuanto al modo de filmar, ni Rogen ni Goldberg habían hecho nunca nada parecido, pero fue una suerte contar con un cinematógrafo que estaba totalmente a bordo. Una de las pruebas de fuego estuvo en el primer episodio donde Rogen, nerviosísimo ante la idea de dirigir al mismísimo Martin Scorsese, tenía un segundo equipo de cámara preparado en caso de que al maestro le pareciera una chorrada hacerlo todo en plano secuencia. Afortunadamente no hubo que hacerlo, y tanto Scorsese como los muchos otros ambiciosos cameos de la serie fueron colaborativos.

Aunque los nervios estaban justificados la apuesta está dando grandes resultados. La comedia es una de las sorpresas del año. Se ha ganado grandes críticas de la prensa reuniendo un 80 en Metacritic, y es ahora mismo la segunda serie más vista de la plataforma por debajo de 'Separación'. Pese a las reticencias, Apple parece haber sido un aliado lo suficientemente colaborativo como para aceptar estos riesgos, y ahora también pueden anotarse este tanto.

