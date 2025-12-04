Esta serie es de lo mejor que ha tenido Prime Video, por eso me duele que fuera injustamente cancelada antes de tiempo

Pocas series recientes han capturado con tanta sensibilidad, humor y energía la experiencia de un grupo de mujeres que buscan hacerse un hueco en un mundo que nunca estuvo pensado para ellas. 'Ellas dan el golpe' está llena de personajes memorables, un reparto entregado y una mirada profundamente empática hacia la identidad, la ambición, el deseo y la pertenencia.

Adaptaba el espíritu de la película original, sí, pero hacía algo más difícil: ampliarlo y llevarlo a territorios nuevos, más complejos y más emocionantes. Y quizá por eso su abrupta cancelación me sigue doliendo tanto. Porque 'Ellas dan el golpe' no solo tenía muchísimo que ofrecer, sino que ya había demostrado que estaba destinada a convertirse en una de las mejores serie del catálogo de Prime Video.

Se quedó a medias el home run

La serie brillaba gracias a un conjunto de personajes que evolucionaban con un equilibrio admirable entre comedia y emoción. Cada una de las jugadoras encontraba su espacio para explorar lo que significaba, realmente, perseguir un sueño en un contexto que les cerraba puertas constantemente.

Aunque estaba ambientada en los años 40, 'Ellas dan el golpe' interpelaba al presente hablando de los márgenes del pasado, incluyendo a mujeres que quieren ser tomadas en serio, personas queer que quieren existir sin miedo y de un deporte que se convierte en refugio, identidad y revolución. La serie ponía sobre la mesa temas que la película nunca llegó a abordar abiertamente, y lo hacía con una sensibilidad profundamente contemporánea.

Abbi Jacobson, Chanté Adams, D'Arcy Carden y el resto del elenco estaban magníficas. Todas aportaban humanidad, fuerza y una chispa irresistible. Y uno de los grandes logros de la ficción fue su manera de retratar a mujeres queer y racializadas en un momento histórico que, en la ficción, suele dejarse a un lado. Aquí no: su lucha es una parte fundamental de la trama. Ver a Max, por ejemplo, abrirse paso en un deporte que ni siquiera la quería cerca, es uno de los puntos más potentes de la serie.

[]

Aunque trataba temas duros, 'Ellas dan el golpe' tenía un espíritu cálido, casi sanador. Era una serie que invitaba a quedarse, a acompañar a sus protagonistas y a encontrar inspiración en su resistencia. Por eso su final abrupto duele todavía más, porque era como un sitio al que volver.

Prime Video la frenó demasiado pronto, incluso a pesar de habernos prometido un cierre a la altura. Su cancelación dejó tramas abiertas, personajes a medio camino y a una comunidad de fans con la sensación de que se había perdido algo verdaderamente especial. Era una de las mejores series del catálogo y merecía mucho más recorrido del que tuvo.

En Espinof | Las mejores series en Amazon Prime Video de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025