Malas noticias para los fans de 'My Dress-Up Darling'. El romance de Marin y Gojo se estira más que un chicle con un futuro incierto por delante

La primera temporada de 'My Dress-Up Darling' resultó en un bombazo que se coló rápidamente entre los mejores animes del año. Nos dejó una comedia romántica divertidísima y encantadora, pero después CloverWorks nos tuvo tres años esperando la continuación.

La segunda temporada por fin se estrenó en 2025, pero parece que hay noticias bastante decepcionantes respecto a una hipotética tercera temporada.

¿Nos vais a dejar así?

Para ser justos, la segunda temporada tardó algunos meses en confirmarse tras el final de la emisión de la primera... Así que es normal que muchos fans de 'My Dress-Up Darling' se anden preguntando qué va a ser del anime.

El problema ha venido por las declaraciones del equipo de producción en una entrevista con el medio japonés Anime! Anime!, ya que cuando se preguntó sobre la tercera temporada y el futuro de la serie, el equipo está cazando moscas igual que nosotros. Según el productor Shota Umehara "la producción está completamente en blanco", por lo que en estos momentos ni se ha empezado a planificar nada sobre la tercera temporada.

Umehara afirma que no están trabajando en más anime de 'My Dress-Up Darling', aunque personalmente le gustaría hacer otra temporada y hacerla bien, ya que no le gusta hacer "animes chapuceros". El productor también pidió a los fans que sigan apoyando 'My Dress-Up Darling' y sus animes favoritos para poder asegurar un futuro a la serie, porque al final los estudios también necesitan su margen de beneficios económicos para seguir trabajando.

"La serie no puede seguir si no atrae a nuevos espectadores. Me haría muy feliz si la segunda temporada inspiró a la gente para ver el anime o comprar el manga original. Podemos continuar haciendo cosas mientras la gente lo vea y se gaste dinero en ello, sigue siendo un negocio basado en los consumidores", afirmó el productor.

Así que, por ahora, la tercera temporada de 'My Dress-Up Darling' ni siquiera está en el horizonte. De hecho, el equipo del anime ha intentado dejar la trama más o menos cerrada en caso de que la serie no pudiera continuar, incluso cambiando un poco el final del último capítulo junto con el creador del manga, Shinichi Fukuda. Por lo menos nos quedamos con un cierto sentimiento de cierre para la historia de Marin y Gojo, incluso si el anime tan solo llega hasta aquí.

Tocará cruzar los dedos y echarle mucha, mucha paciencia.

