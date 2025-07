La temporada 2 de 'My Dress-Up Darling' es más de lo mismo, pero también es justo lo que necesitaba. La comedia romántica de cosplayers por fin regresa después de 3 años

Ya han pasado tres añazos desde que se estrenó la primera temporada de 'My Dress-Up Darling' ('Sono Bisque Doll wa Koi o Suru'), y es que esta nueva tanda de capítulos se ha hecho de rogar a pesar de que el anime fue uno de los mayores fenómenos de 2022.

Esta comedia romántica entre costuras y cosplay consiguió medirse cara a cara contra 'Kimetsu no Yaiba' y 'Shingeki no Kyojin' semana a semana, convirtiéndose en uno de los animes más populares de su temporada. Y ahora que ha regresado en realidad 'My Dress-Up Darling' sigue siendo más de lo mismo, pero si la fórmula funciona no hace falta cambiarla.

Donde nos quedamos

Para recapitular un poco 'My Dress-Up Darling' es una comedia romántica entre opuestos. Por un lado tenemos a Wanaka Gojo, un chico muy introvertido y que sueña con convertirse en un maestro artesano de muñecas tradicionales de Hinamatsuri como su abuelo.

Él siempre ha mantenido sus habilidades en secreto, pero cuando su compañera Marin Kitagawa le pilla cosiendo le recluta para que la ayude a hacer cosplay de sus personajes favoritos.

Así que Gojo y Marin hacen equipo y empiezan a crear cosplays juntos, mientras Marin va compartiendo su pasión por el anime y los videojuegos y Gojo empieza a salir de su cascarón y da lo mejor de sí para transformar a Marin en el personaje que se le mete en la cabeza. En la primera temporada ya tuvimos mucho de tira y afloja entre los dos mientras su relación se iba estrechando, y así es como llegamos a la segunda temporada.

Aunque para nosotros hayan pasado tres años, 'My Dress-Up Darling' retoma la historia justo donde nos quedamos, con Marin y Gojo preparando un nuevo cosplay. El anime sigue siendo una comedia romántica encantadora, con el toque justo de tensión y muchísimo humor, y que por ahora tampoco está abusando de su lado más ecchi (aunque tampoco nos olvidemos de que los protas son adolescentes con las hormonas disparadas).

'My Dress-Up Darling' sigue prestando muchísima atención al mundillo de los cosplayers, mostrando desde dentro cómo es participar en una convención y todo el trabajo que hay detrás. Y la segunda temporada ya ha empezado a presentar nuevos personajes que pueden dar mucho juego y romper nuestros esquemas, así que promete darnos un arco muy interesante.

La animación también ha subido de nivel en estos primeros capítulos. Porque a pesar de que 'My Dress-Up Darling' sigue siendo un slice of life, en CloverWorks se están luciendo con la expresividad de los personajes y movimientos muy fluidos y naturales que tiran de una rotoscopia muy cuidada. Da hasta donde da, pero no significa que 'My Dress-Up Darling' no siga siendo bonita de mirar.

Aunque al final el punto fuerte del anime sigue siendo la relación entre Gojo y Marin y la intriga por ver hasta dónde llegan. Ya en esta segunda temporada se los ve mucho más cómodos y funcionan juntos de maravilla para continuar la historia donde nos quedamos. Es más de lo mismo, pero a veces con una buena romcom no hace falta más ni nada nuevo, si no esa familiaridad reconfortante que ya conocemos. Como diría mi compañero Randy, unos buenos macarrones con tomatico.

Eso es justo lo que promete ser esta segunda temporada de 'My Dress-Up Darling', que podemos seguir cada semana en Crunchyroll. Con personajes encantadores, muchísimo humor para sacarte una sonrisa y pasar buen rato, y de paso aprender algunos trucos de costura que igual no viste venir.

