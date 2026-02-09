Brad Pitt presenta el tráiler de la secuela de 'Érase una vez en Hollywood'. Quentin Tarantino y David Fincher unen fuerzas en la esperadísima película de Netflix

El primer tráiler de la película más improbable de los últimos años ya está aquí. Brad Pitt retoma el querido personaje que interpretó en la aclamada 'Érase una vez en Hollywod' para 'The Adventures of Cliff Booth'. Escrita por Quentin Tarantino y dirigida por David Fincher, promete ser uno de los mayores bombazos de toda la historia de Netflix.

Así luce 'The Adventures of Cliff Booth'

Desde Netflix han querido aprovechar la celebración de una nueva edición de la Superbowl para presentar en sociedad las primeras imágenes de 'The Adventures of Cliff Booth'. Como era de esperar, tampoco muestran gran cosa, pero sí son el recordatorio definitivo de que el estreno de la secuela de 'Érase una vez en Hollywood' está a la vuelta de la esquina.

Scott Caan, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany, Corey Fogelmanis, JB Tadena, Karren Karagulian, Timothy Olyphant, Barry Livingston, Lauren Glazier y Peter Weller acompañan a Pitt al frente del reparto. Nada se sabe sobre un posible regreso de Leonardo DiCaprio, aunque todo apunta a un cameo en el mejor de los casos.

Rodada con un generoso presupuesto de 200 millones de dólares, todavía cuesta entender que un director tan personal como Fincher haya aceptado hacerla. Tiene mucho que perder y poco que ganar haciendo algo así, pero supongo que siempre será mejor eso que quedarnos sin ella, pues Tarantino ya tenía claro que él no iba a dirigirla.

Por el momento no hay fecha de estreno anunciada para 'The Adventures of Cliff Booth', pero sí se sabe que Netflix va a lanzarla en algún momento de 2026. Primero de forma limitada en cines, con la clara motivación de intentar competir en los Óscar, y luego en la plataforma.

En Espinof | Todas las películas de Quentin Tarantino ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más