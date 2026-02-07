Draco Malfoy se ha convertido en un icono en China dos décadas más tarde. Se trata de un chiste que solo tiene sentido para ellos

Son muchos potterheads los que podrían poner a Draco Malfoy en su top de personajes favoritos de la saga, pero probablemente no por la misma razón que en China. En los últimos días el país se ha llenado de imágenes con la cara pícara de Tom Felton en la primera película. Es casi una segunda vida al merchandising, con ciudadanos chinos utilizándolo en pins, pancartas o incluso carteles que pegan en las puertas.

La razón es un chiste, y uno muy integrado en la cultura china. El próximo 17 de febrero comienza el nuevo calendario chino y viene protagonizado por el año del caballo. De los 12 animales que componen el zodiaco chino, éste representa valores relacionados con el triunfo como la vitalidad y la perseverancia, pero también la fidelidad y la ternura.

Fuente: DIG'IT (Doujin)

Da la casualidad de que los caracteres chinos para representar a Draco Malfoy están muy relacionados con el presente año chino. El apellido del personaje se traduce fonéticamente a través de los tres bloques silábicos "马尔福", que se leen como "Má-er-fú". "Má" significa "caballo", mientras que "fú" significa buena fortuna. Es esta correlación la que ha hecho que los chinos hagan de él la mascota de este año del caballo, . En el país, es habitual utilizar el símbolo de la fortuna como sinónimo del año nuevo.

La broma ha llegado hasta Felton, que ha compartido la noticia en sus redes sociales. Hay mucha fiebre de Harry Potter en China. Desde su salida los libros han vendido más de 600 millones de ejemplares por allí. En 2024 las películas se reestrenaron en el país, con 'Harry Potter y la cámara secreta' generando 37 millones de yuanes (unos 5.2 millones de dólares) en solo cinco días.

Del enorme elenco que estuvo presente en las películas, Felton es uno de los que se ha mantenido más pegados a la saga mágica. Los últimos meses se está celebrando su vuelta al personaje de Malfoy gracias a la adaptación de Broadway de 'Harry Potter y el Legado Maldito'. Los fans también se reencontrarán con el mago de Slytherin en la nueva adaptación que prepara HBO, donde será interpretado por el novato Lox Pratt. Este 2026 se cumplen 25 años desde la primera vez que vimos al personaje en 'La piedra filosofal'.

Imágenes: @ShangqiuZhenghonghui (Xiaohongshu), DIG'IT (Doujin)

En Espinof | "Fue una decisión dura". John Lithgow aclara por qué aceptó ser Dumbledore en la nueva 'Harry Potter' pese a no entender las opiniones de J.K. Rowling

En Espinof | Todas las películas de la saga 'Harry Potter' ordenadas de peor a mejor