Hay una razón por la que 'Marty Supreme' se siente tan real: la mayoría de sus actores son gente normal y corriente

Si bien Timothée Chalamet ha sido la razón principal por la que la gente ha ido en masa a ver 'Marty Supreme', la marca Safdie se nota en el resto de un elenco tan disparatado como igualmente absorbente. El rapero 'Tyler the creator' hace aquí su debut cinematográfico, y Gwyneth Paltrow ha elegido la película como su vuelta a la interpretación después de que la viéramos en 'Vengadores: Endgame' hace ya siete años.

Muchos nombres no deberían sonarnos de nada, o al menos, no porque Hollywood nos los haya presentado. Isaac Simon, Nancy Shankman y James Lindquist son solo algunos de los muchos intérpretes que pueblan el mundo de la película en pintorescos papeles. En la mayoría de los casos, ni siquiera tienen experiencia en interpretación. El caso de Luke Manley es uno de los más notorios. Interpreta a Dion Galanis, amigo de Marty, y fue elegido por Josh Safdie después de que se hiciera viral por hacer el tonto junto a un grupo de hinchas de los New York Knicks.

Otra inclusión en el reparto que ha sorprendido a los espectadores es Ted Williams. Conocido como "el vagabundo con la voz de oro" de Nueva York, el abuso de sustancias lo llevó a vivir en la calle, pero fue en 2011 cuando dio la vuelta a internet gracias a un vídeo. Un conductor topaba con él después de ver su cartel y le animaba a mostrar a la cámara su talento oculto: un vozarrón de auténtico presentador de radio que más adelante le permitió encontrar trabajo y entrar en rehabilitación. Desde el equipo de la película imploraban a Safdie no contratarlo (entre otras cosas porque se gastaban un buen dinero en traerlo desde otro estado), pero insistió en que tenía que ser él sí o sí.

Es una aproximación al reparto que llevamos viendo en toda la trayectoria de los hermanos, juntos o separados. El estilo "verité" apuesta por personajes ya preconstruidos por los humanos que los interpretan. Mark Ruffalo acusaba a Kevin O'Leary (más conocido por hacer de jurado en el programa 'Shark Tank') de hacer simplemente de sí mismo en la película. Manley, por su parte, describe el proceso de audición como entrevistas sobre sí mismo y ejercicios de improvisación, nada que ver con las clásicas lecturas a las que se enfrentan la mayoría de los actores. Contaba que en el proceso "me desmayé, bailoteé y canté por toda la habitación".

Es el tipo de película que justifica totalmente la existencia de Mejor Casting en los Oscars. La categoría, que se estrena en esta edición, premia el trabajo de los directores de casting. Personas imprescindibles en armar los elencos más allá de las grandes estrellas, y que acaban creando un universo único interpretativo para cada película. Dentro de 'Marty Supreme' esa figura es Jennifer Venditti, quien ya trabajó con los Safdie en 'Diamantes en bruto' y con Yorgos Lanthimos en 'Bugonia'.

