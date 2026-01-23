Los Oscars han tardado 24 años en introducir una nueva categoría. Es tan necesaria como confusa

En un repaso rápido a las nominaciones a los Oscars 2026, puede pasar desapercibida una nueva categoría entre las de Cortometraje animado y Dirección de fotografía. Anunciada en 2024, Su nombre es Casting y sus nominados están por todas partes en el resto de la lista: 'Hamnet', 'Marty Supreme', 'Una batalla tras otra', 'El agente secreto' y 'Los pecadores'.

Se trata de la primera nueva categoría en 24 años desde que la Academia introdujera Mejor largometraje animado en 2002, y si obviamos el visto y no visto que fue la categoría de Película Popular. Se propuso en 2018 como un intento de aumentar el rango de películas en el radar de la gala e introducir más participación del público, y acabó siendo tan criticada que decidieron prescindir de ella.

Esta categoría de Casting es desde luego más discreta. Tanto que es fácil preguntarse si era siquiera necesaria. De primeras el solapamiento con las categorías interpretativas es evidente. No hay ninguna nominada en Casting que no tenga presencia en los premios actorales. Hasta cierto punto es inevitable. Afirmar que una actuación es excelente pasa por dar reconocimiento a la persona que ha conseguido que esté ahí en primer lugar.

Esta diferencia técnica es lo que justifica el galardón, un reconocimiento no tanto al reparto sino a los individuos que los arman. Parece perfecto para películas con grandes elencos, pero en las nominadas de este año no todos los son. En declaraciones para Slate, la directora de casting Jessica Kelly (que tiene en su filmografía películas como 'Midsommar') se lamentaba de que era una profesión olvidada. En los noventa ya hubo una intentona de añadir esta categoría, pero acabó desechada porque pensaban que podría minusvalorar la labor del director, al que históricamente se le ha atribuido ser responsable también del reparto.

Incluso en los casos en los que la película sale adelante por una colaboración preexistente entre director y actor protagonista (este año se habla del binomio entre Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio, que estaba pendiente desde que el actor no pudiera protagonizar 'Boogie Nights'), el director de casting tiene que crear todo un reparto alrededor de la estrella. También para Slate la directora de casting Erica A. Hart lo describía como "diseño de interiores", ya que puedes tener el mejor sofá presidiendo el salón, pero necesitas el resto de elementos para armonizarlo.

A costa de parecer redundante para el espectador, es por tanto un reconocimiento tardío y bienvenido, y será interesante ver cómo evoluciona de cara al futuro. Últimamente están generosos desde la Academia, porque el año pasado también supimos que en 2028 introducirían el premio a los dobles de acción. El gremio hace mucho que también reivindica su importancia en el proceso de producción, y desde luego ha sido una parte inestimable a la hora de hacer posibles muchas de nuestras películas favoritas.

